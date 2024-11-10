ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | 10 ноября относительно тепло, а на следующей неделе походает

Следующая неделя

С понедельника погода станет холоднее. Если в первые два дня недели температура воздуха будет держаться около нуля, в Вирумаа - чуть холоднее, то к вечеру среды во многих районах Эстонии можно ожидать небольших минусовых температур. В понедельник-вторник дневная температура составит 7 градусов, а в среду - всего 5 градусов.

В начале новой недели сильных дождей и ветра не ожидается, местами возможен моросящий дождь.

Погода в соседних странах

В Хельсинки в воскресенье будет облачно, но дождливо. Температура воздуха составит 4-7 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью до 7 м/с.

В Риге в воскресенье будет 3-8 градусов, облачно, но без осадков. Ожидается южный ветер до 3 м/с.

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