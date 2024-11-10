ФОТО | Город Тарту продает бывшую поликлинику, расположенную в центре города. В будущем здание может быть использовано как отель

Согласно объявлению об аукционе, здание расположено на углу улиц Рюйтли и Гильди и было построено в 1838-1839 годах как здание меховой фабрики купца Й.Р. Шрамма. В здании действовала также женская школа, Эстонский национальный музей и множество других организаций. После Второй мировой войны внутренние помещения были перестроены под городскую поликлинику.

Площадь объекта составляет 1054 м 2, главное здание имеет четыре этажа закрытой чистой площадью 2240 м 2. Также имеется двухэтажная постройка во дворе, ее площадь составляет 135 м 2 .

Текущая цена недвижимости составляет 3 045 000 евро.

Реэт Вярник, старший специалист отдела городского имущества Тартуской городской управы, рассказала Ärileht, что здания, расположенные на участке Гильди 8, не нужны для выполнения задач города Тарту, а здания также нуждаются в инвестициях. Вот почему город решил продать недвижимость. „Состояние зданий удовлетворительное“, - подтвердила она.

„Город заказал стратегический анализ зданий, и в ходе анализа были определены возможные варианты использования. Здания имеют четыре возможных функции использования: многоквартирный дом, офисное здание, отель/квартиры для сдачи в аренду или выполнять смешаннык функции“, - поясняет Вярник.

Смотрите информацию о здании на сайте города Тарту.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .