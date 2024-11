Крупнейший в странах Балтии продавец подержанных автомобилей выпускает облигации с 10% процентной ставкой – подписка начинается 11 ноября

„Результаты AS Longo Group подтверждают способность предприятия к росту. Компания стратегически инвестировала во все важные для поддержки расширения деятельности бизнес-процессы. Следующие шаги включают значительное увеличение запасов легковых автомобилей на складах, расширение физического присутствия и укрепление позиций на существующих рынках“, - рассказал основатель и председатель правления Longo Group Эдгарс Церпс.

Капитал, привлеченный в результате выпуска облигаций AS Longo Group, будет направлен на рефинансирование существующих обязательств концерна, а также использован в качестве дополнительных инвестиций для финансирования планов расширения. Сюда входят инвестиции в оборотный капитал, необходимые для закупки новых автомобилей, подготовки транспортных средств и расширения сети продаж.

„Благодаря двум успешным выпускам котируемых на Nasdaq облигаций, AS Longo Group продемонстрировала, что способна эффективно использовать финансирование на рынке капитала для поддержки своей стратегии роста. Рынок подержанных автомобилей в странах Балтии оценивается примерно в 4 миллиарда евро. Однако этот рынок сильно фрагментирован, на нем работает множество небольших предприятий. AS Longo Group, как ведущая в данном секторе компания, имеет значительный потенциал роста, реализовать который и поможет новая программа облигаций“, - заявила исполнительный директор по инвестиционному банкингу AS Signet Bank Кристиана Январе.