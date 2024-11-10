Крупнейший в странах Балтии продавец подержанных автомобилей выпускает облигации с 10% процентной ставкой – подписка начинается 11 ноября

В ходе публичного выпуска облигаций в Эстонии, Латвии и Литве AS Longo Group предлагает инвесторам возможность приобрести до 100 000 облигаций номинальной стоимостью 100 евро за облигацию, с фиксированной годовой процентной ставкой в 10% и сроком на три года. Подписка открыта как для розничных, так и для профессиональных инвесторов и включает предложение обмена двух существующих эмиссий облигаций со сроками погашения в конце ноября 2024 года и июне 2025 года. Облигации обеспечены залогом активов латвийских и литовских дочерних компаний AS Longo Group, с достаточным резервом покрывающих облигации концерна.

„Благодаря двум успешным выпускам котируемых на Nasdaq облигаций, AS Longo Group продемонстрировала, что способна эффективно использовать финансирование на рынке капитала для поддержки своей стратегии роста. Рынок подержанных автомобилей в странах Балтии оценивается примерно в 4 миллиарда евро. Однако этот рынок сильно фрагментирован, на нем работает множество небольших предприятий. AS Longo Group, как ведущая в данном секторе компания, имеет значительный потенциал роста, реализовать который и поможет новая программа облигаций“, - заявила исполнительный директор по инвестиционному банкингу AS Signet Bank Кристиана Январе.

Капитал, привлеченный в результате выпуска облигаций AS Longo Group, будет направлен на рефинансирование существующих обязательств концерна, а также использован в качестве дополнительных инвестиций для финансирования планов расширения. Сюда входят инвестиции в оборотный капитал, необходимые для закупки новых автомобилей, подготовки транспортных средств и расширения сети продаж.

„Результаты AS Longo Group подтверждают способность предприятия к росту. Компания стратегически инвестировала во все важные для поддержки расширения деятельности бизнес-процессы. Следующие шаги включают значительное увеличение запасов легковых автомобилей на складах, расширение физического присутствия и укрепление позиций на существующих рынках“, - рассказал основатель и председатель правления Longo Group Эдгарс Церпс.

Программа лояльности инвесторов

AS Longo Group предлагает инвесторам, вкладывающим в выпуск публичных облигаций более 500 евро, возможность присоединиться к программе лояльности инвесторов. Программа предлагает скидки на приобретение автомобилей и прочие льготы в соответствии с основным проспектом и окончательными условиями.

График предложения

Начало периода подписки – 11 ноября 2024, 10:00.

Окончание периода подписки – 25 ноября 2024, 14:30.

Объявление результатов – 26 ноября 2024

Расчет эмиссии – 29 ноября 2024

После даты выпуска AS Longo Group подаст заявку для листинга на рижской бирже Nasdaq и торговли облигациями на регулируемом рынке – в списке облигаций стран Балтии.

Longo Group AS – крупнейший в странах Балтии продавец подержанных автомобилей, предлагающий самый широкий выбор автомобилей в регионе. Компании Longo основана в 2018 году и обеспечивает работой более 140 специалистов. В 2023 году она достигла оборота в 47,8 миллиона евро. Штаб-квартира компании находится в Латвии, откуда осуществляется управление 9 дочерними предприятиями, расположенными в Эстонии, Литве, Польше, Нидерландах, Бельгии и Германии. С момента основания Longo поставила перед собой цель установить новые стандарты качества в розничной торговле подержанными автомобилями, предлагая клиентам прозрачный, надежный и приятный опыт покупок как в интернете, так и в автосалонах.

Потенциал роста Longo также был признан изданием Financial Times , включившем компанию в рейтинг самых быстрорастущих компаний Европы за 2024 год FT 1000. Longo заняла 1 место среди латвийских предприятий и 10 место в автомобильном секторе Европы в целом.

Отказ от ответственности: Это неоплачиваемое маркетинговое сообщение, составленное в соответствии с требованиями основного проспекта и не являющееся инвестиционным советом или предложением. Представленная информация включает сведения о публичном предложении облигаций AS Longo Group. Любое инвестиционное решение должно приниматься на основании проспекта, одобренного Банком Латвии, и доступного на сайте Банка Латвии. Перед принятия решения об инвестировании при необходимости проконсультируйтесь со специалистом.

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