Лишат ли серопаспортников права голоса?

В производстве у Рийгикогу сейчас находятся два законопроекта, цель которых - изменить в срочном порядке Конституцию и лишить граждан России и Беларуси возможности голосовать на местных выборах. Коалиция предложила компромисс: сохранить право волеизъявления для обладателей серых паспортов, однако большая часть оппозиции требует изъять это право и у них. Против компромиссного варианта выступают и Консервативная народная партия (EKRE), и Эстонские националисты и консерваторы (ERK), пишет RusERR со ссылкой на „Актуальную камеру“.

Категорически против изменения Конституции выступают только центристы.

„В обсуждении мы, безусловно, участвуем, и у нас есть очень четкая позиция. И, в отличие от социал-демократов, мы свою позицию не продаем. Оба подхода нас не устраивают, поэтому мы будем голосовать исходя из обозначенной точки зрения. Мы принципиально против изменения Конституции, и здесь нет законопроекта, который мы готовы поддерживать, и нет темы для обсуждения. Еще раз повторюсь, любые компромиссы, которые подрывают основу демократического государства, для нас неприемлемы“, - сказал председатель Центристской партии Михаил Кылварт.

Для внесения поправок в Конституцию в срочном порядке их должны поддержать четыре пятых состава Рийгикогу, то есть не менее 81 депутата.

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