09.11.2024, 19:38
Муниципалитет и Транспортный департамент не считают место, где вчера в ДТП погиб человек, опасным. „У нас есть гораздо более проблемные места“(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
Вечером в пятницу на трассе Тапа-Лообу произошло трагическое ДТП, унесшее жизнь пешехода. С Delfi связался читатель, который с начала года обращал внимание властей на проблемный участок дороги, но до сих пор ни муниципалитет, ни Департамент транспорта, основываясь на данных, не сочли данный участок небезопасным.
Читатель Delfi выразил сожаление по поводу того, что, несмотря на предыдущие предупреждения, авария все же произошла в эту пятницу. „Думаю, я не единственный, кто ранее говорил об опасности этого участка дороги применительно к легковым транспортным средствам“, - сказал он. В начале года он вел переписку как с администрацией Кадрина, так и с транспортным управлением, отвечающим за дорогу. Муниципалитет Тапа не ответил на его письма.
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