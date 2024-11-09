Муниципалитет и Транспортный департамент не считают место, где в ДТП погиб человек, опасным. „У нас есть гораздо более проблемные места“

Читатель Delfi выразил сожаление по поводу того, что, несмотря на предыдущие предупреждения, авария все же произошла в эту пятницу. „Думаю, я не единственный, кто ранее говорил об опасности этого участка дороги применительно к легковым транспортным средствам“, - сказал он. В начале года он вел переписку как с администрацией Кадрина, так и с транспортным управлением, отвечающим за дорогу. Муниципалитет Тапа не ответил на его письма.