Новости Эстонии
09.11.2024, 18:46

В октябре под коллективные сокращения в Эстонии попали 200 человек

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Raido VintAnni Onneleid | Delfi Meedia

Касса по безработице в течение августа получила девять сообщений о коллективных сокращениях, что предусматривает около 200 потерянных рабочих мечт.

В октябре этого года число сокращаемых рабочих мест заметно снизилось по сравнению с аналогичным месяцем 2022 и 2023 годов, когда под коллективные сокращения подпали, соответственно, 400 и 480 человек, сообщили порталу Rus.ERR в пресс-службе Кассы по безработице.

При этом более трети сокращаемых в октябре рабочих мест приходится на саму Кассу по безработице, в которой работу потеряют 74 человека. Еще 54 человека сократит энергетическая компания Fortum.

Остальные семь предприятий, сообщившие в прошлом месяце о коллективных сокращениях, сократят от 5 до 18 человек.

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