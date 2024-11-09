В октябре под коллективные сокращения в Эстонии попали 200 человек

В октябре этого года число сокращаемых рабочих мест заметно снизилось по сравнению с аналогичным месяцем 2022 и 2023 годов, когда под коллективные сокращения подпали, соответственно, 400 и 480 человек, сообщили порталу Rus.ERR в пресс-службе Кассы по безработице.

При этом более трети сокращаемых в октябре рабочих мест приходится на саму Кассу по безработице, в которой работу потеряют 74 человека. Еще 54 человека сократит энергетическая компания Fortum.

Остальные семь предприятий, сообщившие в прошлом месяце о коллективных сокращениях, сократят от 5 до 18 человек.

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