На этой неделе электричество на бирже подорожало на 78%

С 4 по 10 ноября средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool составила 9,7 цента за киловатт-час, пишет RusERR.

По сравнению c предыдущей неделей, когда электричество в среднем стоило 5,44 цента, средний биржевой тариф вырос на 78%.

В Латвии и Литве средняя биржевая цена на электричество на уходящей неделе составила 11,8 цента, а в Финляндии - 4,6 цента.

К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота.

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