Эстонский Казанова вместе с женой обобрал десятки женщин

Репортер выходящей на ETV передачи „Очевидец“ пообщался с десятью женщинами из разных уголков Эстонии и Финляндии: всем им за 50, они чего-то добились в жизни, имели накопления, в какой-то момент почувствовали себя одинокими и в итоге стали жертвами одного и того же афериста, пишет RusERR.

Своих жертв Рая в основном находил на сайтах знакомств.

Из переписки и историй жертв вырисовываются три основных легенды, которыми аферист пользовался для выманивания денег: партнеры ему задолжали и для продолжения важного проекта необходимо срочное денежное вливание; он попал в аварию, поэтому ему нужна новая машину или он должен возместить ущерб; и любимая легенда – о совместном строительстве дома, которую он предложил всем героиням сюжета „Очевидца“, причем некоторым одновременно.

Четыре потерпевшие дали ему или его фирмам не менее 200 000 евро, какой реальный ущерб, неизвестно.

Некоторые жертвы обратились в полицию, но всем им сказали, что состава преступления по статьям „шантаж“ или „мошенничество“ в деятельности мужчины нет. Однако по меньшей мере две жертвы последовали совету полиции и обратились в суд, одна подала иск против самого Рая, вторая – против его фирмы. Обе женщины выиграли в суде, только вот выяснилось, что фирма Рая находится на этапе ликвидации, а в отношении его самого уже возбужден целый ряд исполнительных производств.

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