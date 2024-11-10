Победа Трампа принесла большую прибыль инвесторам по всему миру. Почему так произошло? И можно ли еще успеть купить акции и заработать?

Было ли это ожидаемо, что акции американских компаний вырастут после выборов?

Да, действительно, рынок США неплохо подрос в последнюю неделю. Со дня выборов 5 ноября и до вечера 7 ноября индекс S&P 500* вырос на 4,39%, что, конечно, не может не радовать инвесторов, а особенно трейдеров. Такие события, как выборы президента или заседания ФРС (Федеральной резервной системы), несомненно, влияют на фондовые рынки. Так что смело можно сказать, что рынок ожидал волатильности (изменчивости цен).