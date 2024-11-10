Экономика
10.11.2024, 16:12

Победа Трампа принесла большую прибыль инвесторам по всему миру. Почему так произошло? И можно ли еще успеть купить акции и заработать?

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Anna Tamm
ФОТО: Фото: из личного архива Евгения Шувалова, Photo by Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP/Scanpix

После победы Трампа обладатели акций американских компаний оказались в плюсе. После того как стали известны результаты выборов, выросли акции не только Tesla, но и других американских компаний, например, Apple, Microsoft. Финансовый аналитик Евгений Шувалов рассказал в интервью RusDelfi о том, почему так произошло и стоит ли покупать акции этих компаний сейчас в надежде заработать.

Было ли это ожидаемо, что акции американских компаний вырастут после выборов?

Да, действительно, рынок США неплохо подрос в последнюю неделю. Со дня выборов 5 ноября и до вечера 7 ноября индекс S&P 500* вырос на 4,39%, что, конечно, не может не радовать инвесторов, а особенно трейдеров. Такие события, как выборы президента или заседания ФРС (Федеральной резервной системы), несомненно, влияют на фондовые рынки. Так что смело можно сказать, что рынок ожидал волатильности (изменчивости цен).

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