10.11.2024, 16:12
Победа Трампа принесла большую прибыль инвесторам по всему миру. Почему так произошло? И можно ли еще успеть купить акции и заработать?(3)
ФОТО: Фото: из личного архива Евгения Шувалова, Photo by Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP/Scanpix
После победы Трампа обладатели акций американских компаний оказались в плюсе. После того как стали известны результаты выборов, выросли акции не только Tesla, но и других американских компаний, например, Apple, Microsoft. Финансовый аналитик Евгений Шувалов рассказал в интервью RusDelfi о том, почему так произошло и стоит ли покупать акции этих компаний сейчас в надежде заработать.
Было ли это ожидаемо, что акции американских компаний вырастут после выборов?
Уже заказано?