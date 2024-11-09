Lido бьет рекорды по обороту и прибыли. В планах - расширение в Эстонии

По итогам финансового года (с 1 мая 2023 года по 30 апреля 2024 года) оборот AS Lido составил 68,6 млн евро (+17%), а прибыль достигла 4,1 млн евро. Оборот в сфере общественного питания вырос на 18%, в сфере оптовой торговли продуктами питания - на 13%.

В новом финансовом году Lido собирается открыть новый ресторан в Эстонии. Компания также заявила, что собирается вложить десятки миллионов евро в развитие, чтобы укрепить свои позиции на рынке и создать новые возможности для роста.

75,01% компании принадлежит эстонскому предприятию Treeland, остальные 24,99 % - K.E.Projekti Ltd (единственный владелец - основатель Lido Гунарс Кирсонс). Бенефициаром Lido через эстонскую MM Grupp является предприниматель Маргус Линнамяэ, сообщает Firmas.lv.

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