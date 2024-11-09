Как подстелить соломку на случай потери работы?(7)
Потеря работы обычно означает значительные изменения как для самого человека, так и для его семьи. О том, как подготовиться заранее, чтобы в случае потери работы иметь возможность свести концы с концами, рассказала руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен.
По данным Департамента статистики, в этом году уровень безработицы заметнее всего вырос среди молодежи в возрасте 15–24 лет. Также увеличилось число людей, которые остаются безработными год или дольше. В то же время Банк Эстонии отмечает, что с замедлением экономического спада можно увидеть положительные признаки в том, что касается спроса на рабочую силу, хотя данные пока и не показывают роста занятости. „Хотя экономический рост замедлился, цены остаются высокими, что делает людей уязвимее в случае потери источника дохода, – отметила руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен. – Кроме того, впереди отопительный сезон, когда траты на жилье выше обычного“. Согласно результатам опроса банка Citadele, треть респондентов считает, что их расходы на отопление могут увеличиться более чем на 10%.
По словам Хакиайнен, самое подходящее время, чтобы обеспечить себе „подушку безопасности“ – это когда еще нет угрозы потери работы: „Причиной потери работы может быть не только сокращение или увольнение, но и, например, несчастный случай, который временно лишает человека трудоспособности. Мы часто думаем, что с нами никакие несчастья не произойдут, и поэтому не готовимся к неожиданностям“.
Человек может временно потерять трудоспособность из-за болезни или несчастного случая. Например, по данным Инспекции труда, в 2023 году имели место 3296 несчастных случаев на рабочем месте, то есть на рабочих местах происходит в среднем по 8 несчастных случаев в день. Причем речь тут идет о зарегистрированных инцидентах, а их фактическое число может быть еще выше.
Хакиайнен посоветовала, что можно сделать, еще имея работу, чтобы в случае неожиданностей не пришлось затягивать пояс.
Не стоит недооценивать важность фонда душевного спокойствия. Поиск подходящей работы может занять много времени, к работе не всегда можно приступить сразу, а для получения первой зарплаты тоже требуется некоторое время. Общая рекомендация заключается в том, что фонд душевного спокойствия должен покрывать расходы минимум за шесть месяцев. Конкретные суммы зависят от потребностей каждого человека, финансовых обязательств, числа иждивенцев и наличия инвестиционного портфеля.
Диверсифицируйте доходы. При наличии нескольких источников дохода потеря одного из них не окажет на ваш бюджет слишком разрушительного влияния. Одним из хороших вариантов является инвестирование, помогающее создать пассивный доход. Для диверсификации доходов можно использовать свои сильные стороны и навыки, будь то, например, столярное дело, рисование, строительство или даже уборка.
Дополнительные способы сэкономить. Время от времени стоит критически пересматривать свои расходы и задумываться, где можно сэкономить: будь то развлечения, связанные с красотой услуги или что-то еще. В последние месяцы Euribor снизился, и для многих это уменьшает выплаты по кредитам. Сэкономленные деньги можно направить, например, в фонд душевного спокойствия.
Застрахуйтесь от неожиданностей. Существуют различные страховые продукты, которые помогут поддерживать прежний уровень жизни в случае потери работы. Например, страхование платежей от Citadele помогает покрыть расходы на жилье, детский сад, а также на спортзал и Netflix. Таким образом, оставшийся без работы человек не будет вынужден сразу сокращать расходы, а сможет спокойно сосредоточиться на поиске новой работы, зная, что у него есть дополнительная поддержка.
Развивайтесь. Воспользуйтесь возможностью и изучите что-то новое на предлагаемых работодателем курсах или самостоятельно. Освоение совершенно новой профессии или специальности открывает больше вариантов для трудоустройства. Однако не всегда нужно ставить столь масштабные цели – иногда открыть новые возможности помогает и развитие конкретного навыка.
В сентябре этого года по заказу банка Citadele исследовательская фирма Norstat провела общебалтийское исследование. В каждой стране было опрошено по 1000 человек в возрасте от 18 до 74 лет.
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