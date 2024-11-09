Как подстелить соломку на случай потери работы?

По данным Департамента статистики, в этом году уровень безработицы заметнее всего вырос среди молодежи в возрасте 15–24 лет. Также увеличилось число людей, которые остаются безработными год или дольше. В то же время Банк Эстонии отмечает, что с замедлением экономического спада можно увидеть положительные признаки в том, что касается спроса на рабочую силу, хотя данные пока и не показывают роста занятости. „Хотя экономический рост замедлился, цены остаются высокими, что делает людей уязвимее в случае потери источника дохода, – отметила руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен. – Кроме того, впереди отопительный сезон, когда траты на жилье выше обычного“. Согласно результатам опроса банка Citadele, треть респондентов считает, что их расходы на отопление могут увеличиться более чем на 10%.

По словам Хакиайнен, самое подходящее время, чтобы обеспечить себе „подушку безопасности“ – это когда еще нет угрозы потери работы: „Причиной потери работы может быть не только сокращение или увольнение, но и, например, несчастный случай, который временно лишает человека трудоспособности. Мы часто думаем, что с нами никакие несчастья не произойдут, и поэтому не готовимся к неожиданностям“.

Человек может временно потерять трудоспособность из-за болезни или несчастного случая. Например, по данным Инспекции труда, в 2023 году имели место 3296 несчастных случаев на рабочем месте, то есть на рабочих местах происходит в среднем по 8 несчастных случаев в день. Причем речь тут идет о зарегистрированных инцидентах, а их фактическое число может быть еще выше.

Хакиайнен посоветовала, что можно сделать, еще имея работу, чтобы в случае неожиданностей не пришлось затягивать пояс.