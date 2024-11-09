Полиция разыскивает пропавшего 32-летнего Рагнара
Полиция просит помощи в поиске пропавшего в Элва Рагнара.
В полицию сообщили об исчезновении Рагнара ночью в субботу, когда он не вернулся в свой дом в поселке Ряни муниципалитета Камбья. В последний раз его видели в пятницу днем в Элва, куда он пошел на работу. С тех пор его родственники не могут с ним связаться. Мужчину сначала искали самостоятельно в Элва и его окрестностях, телефон отключен. Затем родственники обратились в полицию. Поиски мужчины продолжаются.
У Рагнара короткие волосы. Мужчина был одет в черные толстовку и куртку, темные рабочие брюки и рабочую обувь.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Рагнара или видел его с пятницы, сообщить об этом по телефону 112.
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