Полиция разыскивает пропавшего 32-летнего Рагнара

В полицию сообщили об исчезновении Рагнара ночью в субботу, когда он не вернулся в свой дом в поселке Ряни муниципалитета Камбья. В последний раз его видели в пятницу днем ​​в Элва, куда он пошел на работу. С тех пор его родственники не могут с ним связаться. Мужчину сначала искали самостоятельно в Элва и его окрестностях, телефон отключен. Затем родственники обратились в полицию. Поиски мужчины продолжаются.