„Хотелось нормально жить…“ Женщина потеряла около 70 тысяч евро из-за инвестиционных мошенников

Сколько денег должен оставлять на жизнь судебный исполнитель?

Поскольку в отношении должника ведется несколько исполнительных производств, то общаться надо со всеми своими судебными исполнителями: вовремя предоставлять необходимые документы и заявления, всем сообщить свои контактные данные, интересоваться ходом своих дел.

На что обращать особое внимание?

Когда судебный исполнитель только начинает исполнительное производство, то он высылает должнику первый очень важный документ – извещение о начале исполнительного производства. И очень важно, чтобы этот документ дошел до должника, поэтому каждому сознательному жителю Эстонии следует побеспокоиться, чтобы его контактные данные в Регистре народонаселения были правильными. Это в первую очередь надо самому человеку – быть в курсе того, что с ним происходит.

В извещении судебный исполнитель разъясняет, как будет проходить исполнительное производство, в какие сроки, какие суммы следует оплатить, основные права и обязанности должника, а также просит должника сообщить о важных для проведения исполнительных действий обстоятельствах жизни должника.

Прежде всего должнику следует подтвердить получение извещения, что в свою очередь сделает плату за начало исполнительного производства меньше и сократит дополнительные расходы по розыску и доставке документов должнику на бумаге.

Также обязательно надо сообщить наименование банка, в котором должник пользуется счётом, поступаемых на счет доходах (суммы и виды доходов, поскольку не все виды доходов подлежат аресту), и количество иждивенцев.

При наличии возможности и желания стоит в срок добровольного исполнения договориться о рассрочке (графике) погашения задолженности или же погасить долг полностью. В этом случае все исполнительное дело обойдется дешевле, так как должник заплатит только половину от основной платы судебного исполнителя.

Такое первоочередное общение должно происходить с каждым судебным исполнителем при открытии каждого исполнительного дела, потому что каждое исполнительное дело индивидуально и, так скажем, не связано с „файлом должника“. За консультацией должнику следует обращаться именно к своему судебному исполнителю, которой обязан давать разъяснения участникам производства. В обращении следует обязательно представиться, объяснить волнующую ситуацию, задать вопрос, вести себя воспитанно и корректно, выслушать или тщательно ознакомиться с предоставленным ответом.

Кто считается иждивенцем?

В исполнительном производстве в качестве иждивенца учитывают лицо, которое должник содержит и которое является его иждивенцем согласно Закону о семье, или обязанность его содержать исходит из решения суда.

В соответствии с Законом о семье, родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, а также детей в возрасте до 21 года, если те продолжают обучение.

Если у должника есть несовершеннолетний ребенок или родился ребенок, то надо написать об этом судебному исполнителю. Если ребенок достиг 18‑летия, но продолжает учебу, об этом надо извещать судебного исполнителя.

При невозможности проверить верность предоставленных данных судебный исполнитель может запросить подтверждающие заявление документы. Такие документы надо обязательно предоставить.

Сколько денег должен оставлять судебный исполнитель?

По закону аресту на банковском счете не подлежит сумма в размере одной минимальной заработной платы (2024 = 820 евро) и 1/3 от этой суммы на каждого иждивенца (исключением являются дела по алиментам, где возможен и меньший прожиточный минимум).

Любые отхождения от данного правила должны также соответствовать требованиям закона. Например, можно установить лимит на счете в сумме 1500 евро по заявлению самого взыскателя, если должник и взыскатель об этом договорились в платежном соглашении.

Если у должника – несколько исполнительных производств, то заключать график надо в каждом исполнительном деле. Согласие с условиями графика дает взыскатель. То есть именно взыскатель принимает решение, подходят ему такие условия или же он предпочитает, чтобы исполнительное производство и дальше шло в полном объеме, без отхождений от правил. Если должнику не удается достичь соглашения со взыскателем, то он может обратиться в суд с заявлением о рассрочке исполнительных дел, и тогда решение примет судья, заслушав мнение всех сторон производства.

Арест зарплаты

Это отдельное исполнительное действие, проводимое по иным, чем арест счета, правилам. Правил или схем ареста может быть 3.

Первая: аресту подлежит 2/3 от дохода, превышающего размер минимальной зарплаты + 1/3 от минималки на каждого ребенка. Таким образом, должнику остается минималка (+ доля на иждивенцев) и 1/3 от превышающей суммы.

Например: доход 1500 евро, 1 иждивенец. Расчет: (1500–820–273,33)*2/3=271,11 евро подлежит аресту.

Вторая: если доход равен минимальной зарплате или меньше, аресту подлежит до 20% от разницы между минималкой (или фактического дохода) и рассчитанного Департаментом статистики прожиточного минимума (в 2024 году = 338,23 евро), к которой добавляется 1/3 от минималки на каждого ребенка.

Например: доход 800 евро, 1 иждивенец, по аресту удерживать 20%. Расчет: (800–338,23–273,33)*20%=37,69 евро подлежит аресту.

Третья: используют первую и вторую схему вместе, при этом наличие иждивенцев учитывают один раз.

Например: доход 1500 евро, 1 иждивенец, по аресту удерживать 2/3+20%. Расчет: (1500–820–273,33)*2/3 + (820–338,23)*20% = 367,46 евро подлежит аресту.

Какую схему применить, какой процент выбрать при использовании второй схемы, решает судебный исполнитель, исходя из обстоятельств конкретного исполнительного производства. Решение должно быть взвешенным и учитывающим интересы всех сторон производства.

Нельзя забывать, что на действия судебного исполнителя жалобу может подать не только должник, но и взыскатель. Судебный исполнитель обязан провести исполнительное производство самым быстрым, экономным и эффективным способом, с учетом прав всех сторон.

Что делать, если удержали больше?

Если должник считает, что было удержано больше, чем полагается, то он имеет право предоставить в течение трех рабочих дней с момента удержания заявление судебному исполнителю на возврат удержанной суммы, приложив справку с работы (зарплатный лист), выписку со всех используемых счетов за требуемый период, подтверждающие иные доходы документы. Судебный исполнитель рассчитает общую сумму ареста, исходя из всех доходов должника, с учетом видов доходов, и примет решение, о котором известит должника.

Чтобы судебный исполнитель мог учесть все объективные обстоятельства жизни должника и решение было бы обоснованным (как для должника, так и для взыскателя), должник обязан сотрудничать с судебным исполнителем: вовремя сообщать важные данные; предоставляя ходатайства (например, на возврат удержанной суммы), соблюдать сроки и подкреплять ходатайства подтверждающими документами; знакомиться со всеми документами, которые посылает судебный исполнитель.

Могут ли полиция и суд помочь избавиться от долгов?

Хорошо, что читательница обратилась в полицию для защиты своих прав.

Если бы дело было закрыто в связи с выявлением правонарушения и установлением подозреваемых, то его должны были передать в суд, а у потерпевших было бы право на удовлетворение гражданских исков в рамках уголовного дела.

Судебное решение, из которого можно предположить, что должник в исполнительном производстве на самом деле сам кредиты не брал, не является автоматически основанием для прекращения исполнительного производства в отношении должника-­потерпевшего.

Основанием будет:

либо заявление взыскателя о прекращении исполнительного производства, но для этого должнику самому надо связаться со взыскателем;

либо решение суда, в котором суд скажет, что исполнительное производство надо закрыть. Для этого должнику надо подать в суд иск о признании исполнительного производства недопустимым. Иск подают в отношении взыскателя.

Если по уголовному решению должнику-­потерпевшему положена компенсация (например, за время расследования и судебного процесса с должника уже взыскали часть требования), то это решение должник-­потерпевший может подать на исполнение и стать в исполнительном производстве взыскателем.