Новости Эстонии
09.11.2024, 20:07

„Хотелось нормально жить…“ Женщина потеряла около 70 тысяч евро из-за инвестиционных мошенников

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: freepix.com

Попытка сделать жизнь немного проще и лучше привела к прямо противоположному результату. Героиня нашей истории рассказала поучительную историю, как она оказалась на крючке у мошенников и о том бедственном положении, в котором находятся теперь она и ее дочь, пишет „МК-Эстония“.

Жительница Таллинна Оксана П. работает на двух работах, чтобы содержать себя, ребенка с инвалидностью и двоих котов. Она с горечью говорит о том, что жизнь ее никогда не была легкой: вместе с ребенком она скиталась по хостелам, по общежитиям, а хотелось наконец начать нормально жить. Поэтому желание получать пассивный доход не возникло спонтанно.

В какой‑то момент Оксана решила заняться инвестициями и торговлей на биржах и стала изучать материал.

Хотелось вылезти из бедности

„У меня дома появилась куча литературы по этой теме, я читала, я училась, как прилежный ученик, и однажды решилась попытаться заработать в этой сфере, – начинает свой рассказ Оксана. – Мне так надоело бегать с одной работы на другую, так хотелось вылезти из бедности и безнадеги. Поэтому я постоянно искала легальный заработок в интернете, чтобы облегчить свою физическую занятость, чтобы из двух работ оставить одну и спокойно жить, а не жить на работе. Но в результате сама заплыла в расставленную мошенниками сеть“.

Поначалу все шло прекрасно. Деньги Оксаны приумножались, инвестиции росли, все было хорошо.

„Компании, с которыми я работала, я выбирала сама, они были не первый год представлены на рынке, отзывы о них в Сети были хорошие. Лицензии я проверяла. У меня никаких сомнений не возникло, я доверяла им, считала их своими партнерами по инвестициям, – делится женщина. – Но в какой‑то момент брокеры стали на меня давить, соблазнять выгодными сделками, настаивать на дополнительных вложениях. Они требовали, чтобы я вкладывала еще и еще. К сожалению, я не сразу заподозрила, что что‑то идет не так, хотя изначально заключала договор о работе с малыми суммами“.

У Оксаны на тот момент было уже порядка 40 000 евро прибыли на инвестиционном счету.

„Но, когда я заявила о намерении вывести средства, мне сказали – нужно сделать торговый оборот, и для этого – подтвердить свою личность, – передает беседу женщина. – В итоге они, имея доступ к моим данным, взяли на мое имя кредит, а затем – закрыли доступ к моим платформам, лишив меня возможности получить свои деньги“. Оксана рассказывает, что все последующие попытки связаться с бывшими партнерами заканчиваются лишь тем, что на звонки отвечают незнакомые люди и грубо бранятся.

Пропали пенсионные накопления

Оксана рассказывает, что мошенники сумели наложить лапу и на ее пенсионные накопления.

„Исчезли все мои накопления из второй пенсионной ступени. Когда правительство разрешило забирать эти деньги, я была одновременно клиентом и Swedbank, и банка LHV, свои официальные доходы уже перевела в LHV, а пенсия копилась в Swedbank. Я решила забрать накопления, чтобы инвестировать их тоже, и перевести на счет, открытый на мое имя в банке LHV. И я через приложение Swedbank перевела деньги из Swedbank в LHV. Однако, когда зашла посмотреть на состояние своего счета в банке LHV, то там этих денег не было!“ – говорит она.

Женщина вспоминает, что решила подождать – вдруг они еще в пути из одного банка в другой.

„Сижу, жду. Денег нет. Ладно, решила еще подождать, – вспоминает Оксана. – Утром открыла компьютер и только тогда увидела, что деньги из Swedbank ушли в LHV, имя получателя – мое, но номер счета – не мой. Я звоню в Swedbank, там говорят: „Это уже не наши проблемы“. Звоню в LHV банк, они говорят: „В нашей системе такого счета нет“. А опознаватели номера счета стоят ЕЕ – то есть это эстонский счет. Банк получателя – LHV. Имя – мое. А как же так, если я деньги не получила? То есть где‑то мои 6000 евро гуляют. Чудеса!“

Оглядываясь назад, она отмечает: „Мне казалось, я очень осторожна, ведь я пополняла торговый счет не через какие‑то платежные системы, а все делала через банк, в выписках все это видно. Банк не заподозрил абсолютно никаких проблем. А сейчас банк не хочет даже разговаривать об этом – сама отправила деньги, сама все подтвердила“.

По словам Оксаны, из-за мошенников она потеряла около 30 тысяч – это только те деньги, что были вложены ею плюс взятый от ее имени кредит. Если учитывать и то, что было ею заработано на инвестициях, то следует прибавить еще 40 с лишним тысяч евро.

После того, как женщина осознала, что попалась на крючок мошенников, она обратилась в полицию. Однако, по ее словам, это результатов не принесло.

„Один раз мы поговорили со следователем. Больше никто из полиции со мной в течение целого года не связывался, не сообщал, как идет расследование и идет ли вообще – нашли кого‑нибудь, не нашли, – утверждает женщина. – А потом прислали мне письмо, мол, в возбуждении дела отказано по факту неимения доказательств и потому что никого не нашли. Хотя у меня же есть личная переписка, есть фотография аналитика, с которым я работала… А потом… потом я из пострадавшей стала еще козлом отпущения для судебных исполнителей“.

Негде жить и не на что купить еды

Оксана рассказывает, что хотя она и работает на двух работах, судебные исполнители забирают у нее большую часть дохода – чтобы погасить задолженности по кредиту, который был взят мошенниками от ее имени. А также – по кредитам, которые она сама брала под давлением брокеров с целью инвестиций.

„Плюс задолженность по налогам, которые не были ею уплачены вовремя вследствие сложного финансового положения, – добавляет она. – Я пыталась договариваться с судебными исполнителями, чтобы мне оставляли на жизнь полторы тысячи евро, просила вой­ти в положение. Но они мне оставили 820 евро. Из них 400 уходит на уплату по кредиту, который я сама взяла еще до этой истории, а на остальное – живи как хочешь. А как жить? Жить‑то не на что! Я живу впроголодь, у меня животные дома голодают. Один кот уже умер, потому что и денег на ветеринара у меня нет“.

Но больше всего женщина тревожится из-за растущего долга за муниципальную квартиру.

„Зимой квартплата составляет около 400 евро, все так подорожало, – вздыхает она. – Накопились долги, и есть риск, что со мной могут не продлить договор, и мы с дочерью-­инвалидом останемся на улице. А передо мной после всей этой истории каждый миг стоит выбор – либо за квартиру заплатить, либо купить кушать“.

Оксана рассказывает, что старается держаться на плаву изо всех сил. Работает в больнице специалистом по уходу, плюс вторая работа – замещающий повар в ресторане Lido.

„Я умею работать на всех позициях, но этого недостаточно, – говорит женщина. – Это ненормально, когда людей ставят в такое положение, что надо выбирать – есть или не есть. Про одежду я уже молчу. Идти мне некуда. Мужа нет. У меня есть старенькая мама, которой 82 года, она меня подкармливает. Без нее я бы уже, наверное, за эти два года с голоду бы померла“.

Как может помочь соцотдел?

„МК-Эстония“ попросила представителей управы по месту жительства Оксаны прокомментировать, как они могут помочь женщине и ее дочери в этой ситуации.

„Отдел социального обеспечения может помочь лицам или семьям, столкнувшимся с экономическими трудностями, через государственную поддержку в рамках пособия по обеспечению прожиточного минимума, – объясняет представитель управы Ласнамяэ Виктория Панова. – Основание для назначения пособия – чистый доход всех членов семьи за предыдущий месяц, из которого вычитают алименты, удержанные суммы по исполнительным производствам, текущие расходы на жилье и установленный прожиточный минимум“.

В 2024 году прожиточный минимум для одинокого человека или первого члена семьи составляет 200 евро в месяц, для несовершеннолетнего – 240 евро, для второго и каждого следующего взрослого члена семьи – 160 евро.

Заявление должно быть подано не позднее последнего рабочего дня текущего месяца в отдел социального обеспечения по месту фактического проживания лица/семьи.

Дополнительно также возможна помощь семьям в трудной ситуации через поддержку от города Таллинна, которую предоставляют для покрытия необходимых расходов. Эту помощь можно запросить, например, для сохранения здоровья, восстановления или приобретения вспомогательных средств.

Пособие может быть назначено на основе доходов за предыдущий месяц. Помощь можно запросить для компенсации обоснованных расходов, произведенных в прошлом или текущем месяце, но не более одного раза в месяц. Максимальная помощь для взрослого составляет 250 евро, для ребенка – 350 евро в год, если человек или семья имеет право на получение пособия. В 2024 году порог дохода на каждого члена семьи составляет 360 евро.

Также возможно оказание помощи в виде продуктовой помощи. Эстонский Продуктовый банк предоставляет помощь нуждающимся семьям и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Социальный работник оценивает необходимость помощи и при необходимости организует дополнительную продуктовую помощь.

Кроме того, государство предоставляет продуктовую помощь в виде продовольственной карты Rimi для получателей пособия по обеспечению прожиточного минимума и других категорий лиц, нуждающихся в поддержке.

„Семьям, столкнувшимся с финансовыми трудностями, также может быть предложена помощь в виде консультаций по урегулированию долгов. Услуга включает помощь в решении финансовых проблем, в том числе информацию о правах и обязанностях должников, помощь в составлении документов и подаче заявлений. Услуга бесплатна для жителей Таллинна“, – добавляет Панова. Кроме того, жители Таллинна могут получить бесплатную юридическую помощь, которую предоставляют партнеры города для малообеспеченных граждан. Консультации оказывают по разным правовым вопросам, что помогает предотвратить усугубление проблем.

В управе Ласнамяэ юридические консультации предоставляют по понедельникам с 14:00 до 18:00. Требуется предварительная регистрация по телефону 5562 1024 или по электронной почте paalkrista@gmail.com

„В случае трудностей с обеспечением прожиточного минимума мы рекомендуем в первую очередь записаться на прием в отдел соцобеспечения по адресу Mahtra 48, – рекомендует Панова. – Чтобы попасть на прием, требуется предварительная регистрация“.

Подходящее время и дату для записи можно выбрать по телефону 645 7770. Время приема: пн. 9:00–12:00 и 14:00–17:30, вт. и чт. 9:00–12:00 и 14:00–16:30.

Комментарий

Евгений Твердохлебов, присяжный адвокат из Advokaadibüroo Vindex

Читательнице, во‑первых, нужно обратиться в социальный отдел местного самоуправления для получения прожиточного пособия.

Во-вторых, она может в канцелярии суда заполнить бланк, чтобы ей дали адвоката за счёт государства для решения возникшей сложности.

Недавно вышло решение Госсуда о том, что если человек ставил цифровую подпись не сам, то он и не отвечает за последствия. Это применяется не ко всем случаям. Поэтому адвокат сможет проверить, поможет ли читательнице это решение.

Комментарий

Каролина Кадак, представитель банка LHV

Мы очень сожалеем, что произошел такой инцидент. Из-за банковской тайны, к сожалению, мы не можем комментировать конкретный случай.

В общем переводы на чужие счета часто связаны с мошенничеством. Если человек обнаруживает, что с его счета был сделан перевод на чужой счет, следует немедленно сообщить об этом в банк – мы сделаем всё возможное, чтобы помочь клиенту, однако скорость уведомления играет ключевую роль.

Если человек обнаруживает, что его личными данными злоупотребили (например, открыт счёт на его имя), важно сразу же уведомить как полицию, так и банк. Также необходимо заблокировать банковские карты и ограничить возможности для совершения операций в интернет-­банке – важно сделать всё возможное, чтобы мошенник не мог нанести больший ущерб. LHV также сотрудничает с полицией в таких случаях для выявления мошенников.

Случаи кражи личных данных становятся всё реже, что говорит о том, что люди стали более осведомлены об опасностях, связанных с передачей посторонним своих документов и PIN-кодов. Однако активность мошенников в попытках связаться с людьми возросла: через звонки, SMS или электронные письма.

Необходимо помнить, что нельзя делиться своими конфиденциальными данными с другими людьми или вводить на незнакомых веб-сайтах пароли или PIN-коды от Smart-­ID/Mobiil-­ID.

Комментарий

Ханнес Кельт, руководитель отдела киберпреступности и экономических преступлений Пыхьяской префектуры

Каждый человек сам несет ответственность за свои сбережения. Ни одна жертва инвестиционного мошенничества еще не смогла вернуть свои деньги.

Инвестиционные платформы, созданные мошенниками, выглядят очень правдоподобно – преступники продумали на этих платформах каждую деталь и показывают большие прибыли на так называемых инвестиционных счетах людей.

На самом деле это – всё иллюзия, и снять деньги с этого „нарисованного“ счета вы не можете. Тревожным звоночком должно стать для вас предложение перевести инвестиционные средства в криптовалюту. Транзакции с криптовалютой крайне сложно отследить, чем как раз и пользуются всевозможные мошенники.

Полиция всегда рекомендует начать инвестировать через свой банк и обязательно ознакомиться с рисками. Спросите совета у человека, который уже давно работает в этой области. Всегда проверяйте все заманчивые предложения хотя бы дважды. Вы должны быть уверены в том, куда и какие свои личные данные вы собираетесь вводить, кому и с какими целями вы переводите свои накопления. Обязательно поищите название компании в интернете и убедитесь, что она заслуживает доверия.

Если вы все же стали жертвой инвестиционного мошенничества, то первым делом обратитесь в свой банк, поменяйте все пароли и следуйте инструкциям, которые вам предоставит сотрудник банка. Звоните только на тот номер, который указан на официальном сайте вашего банка. Сообщите в полицию все обстоятельства случившегося. Установить личность мошенников крайне сложно, но иногда это все же удается. Учитывайте, что задача полиции – остановить преступника и призвать его к ответственности. Никто не может гарантировать вам возврат ваших средств, даже когда преступники будут пойманы.

Комментарий

Мартин Кырв, представитель Swedbank

При инициировании платежа за правильность введённых данных отвечает клиент. Банк выполняет перевод в соответствии с платёжным поручением клиента. Он может проверить только правильность указанного номера счёта: существует определённый стандарт для номеров счетов, и банк проверяет их соответствие. Однако банк не может проверить соответствие имени получателя и номера счёта, поскольку у него нет информации о клиентах других банков.

Это можно сравнить с отправкой письма: почтовая служба проверяет правильность адреса, но не знает, кто живёт по этому адресу. Письмо доставляют по указанному адресу, и его нельзя вернуть без согласия получателя.

Аналогично происходит с банковским переводом: банк выполняет платёж на основании данных, предоставленных клиентом, и клиент несёт ответственность за их правильность. Если платёж уже отправлен, банк не может просто так его отменить.

Клиент может обратиться в банк для аннулирования, исправления или запроса платежа, но это не гарантирует возврат. Если деньги поступили на счёт другого лица, для возврата потребуется его согласие.

Сколько денег должен оставлять на жизнь судебный исполнитель?

Татьяна Афанасьева, судебный исполнитель

Поскольку в отношении должника ведется несколько исполнительных производств, то общаться надо со всеми своими судебными исполнителями: вовремя предоставлять необходимые документы и заявления, всем сообщить свои контактные данные, интересоваться ходом своих дел.

На что обращать особое внимание?

Когда судебный исполнитель только начинает исполнительное производство, то он высылает должнику первый очень важный документ – извещение о начале исполнительного производства. И очень важно, чтобы этот документ дошел до должника, поэтому каждому сознательному жителю Эстонии следует побеспокоиться, чтобы его контактные данные в Регистре народонаселения были правильными. Это в первую очередь надо самому человеку – быть в курсе того, что с ним происходит.

В извещении судебный исполнитель разъясняет, как будет проходить исполнительное производство, в какие сроки, какие суммы следует оплатить, основные права и обязанности должника, а также просит должника сообщить о важных для проведения исполнительных действий обстоятельствах жизни должника.

Прежде всего должнику следует подтвердить получение извещения, что в свою очередь сделает плату за начало исполнительного производства меньше и сократит дополнительные расходы по розыску и доставке документов должнику на бумаге.

Также обязательно надо сообщить наименование банка, в котором должник пользуется счётом, поступаемых на счет доходах (суммы и виды доходов, поскольку не все виды доходов подлежат аресту), и количество иждивенцев.

При наличии возможности и желания стоит в срок добровольного исполнения договориться о рассрочке (графике) погашения задолженности или же погасить долг полностью. В этом случае все исполнительное дело обойдется дешевле, так как должник заплатит только половину от основной платы судебного исполнителя.

Такое первоочередное общение должно происходить с каждым судебным исполнителем при открытии каждого исполнительного дела, потому что каждое исполнительное дело индивидуально и, так скажем, не связано с „файлом должника“. За консультацией должнику следует обращаться именно к своему судебному исполнителю, которой обязан давать разъяснения участникам производства. В обращении следует обязательно представиться, объяснить волнующую ситуацию, задать вопрос, вести себя воспитанно и корректно, выслушать или тщательно ознакомиться с предоставленным ответом.

Кто считается иждивенцем?

В исполнительном производстве в качестве иждивенца учитывают лицо, которое должник содержит и которое является его иждивенцем согласно Закону о семье, или обязанность его содержать исходит из решения суда.

В соответствии с Законом о семье, родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, а также детей в возрасте до 21 года, если те продолжают обучение.

Если у должника есть несовершеннолетний ребенок или родился ребенок, то надо написать об этом судебному исполнителю. Если ребенок достиг 18‑летия, но продолжает учебу, об этом надо извещать судебного исполнителя.

При невозможности проверить верность предоставленных данных судебный исполнитель может запросить подтверждающие заявление документы. Такие документы надо обязательно предоставить.

Сколько денег должен оставлять судебный исполнитель?

По закону аресту на банковском счете не подлежит сумма в размере одной минимальной заработной платы (2024 = 820 евро) и 1/3 от этой суммы на каждого иждивенца (исключением являются дела по алиментам, где возможен и меньший прожиточный минимум).

Любые отхождения от данного правила должны также соответствовать требованиям закона. Например, можно установить лимит на счете в сумме 1500 евро по заявлению самого взыскателя, если должник и взыскатель об этом договорились в платежном соглашении.

Если у должника – несколько исполнительных производств, то заключать график надо в каждом исполнительном деле. Согласие с условиями графика дает взыскатель. То есть именно взыскатель принимает решение, подходят ему такие условия или же он предпочитает, чтобы исполнительное производство и дальше шло в полном объеме, без отхождений от правил. Если должнику не удается достичь соглашения со взыскателем, то он может обратиться в суд с заявлением о рассрочке исполнительных дел, и тогда решение примет судья, заслушав мнение всех сторон производства.

Арест зарплаты

Это отдельное исполнительное действие, проводимое по иным, чем арест счета, правилам. Правил или схем ареста может быть 3.

Первая: аресту подлежит 2/3 от дохода, превышающего размер минимальной зарплаты + 1/3 от минималки на каждого ребенка. Таким образом, должнику остается минималка (+ доля на иждивенцев) и 1/3 от превышающей суммы.

Например: доход 1500 евро, 1 иждивенец. Расчет: (1500–820–273,33)*2/3=271,11 евро подлежит аресту.

Вторая: если доход равен минимальной зарплате или меньше, аресту подлежит до 20% от разницы между минималкой (или фактического дохода) и рассчитанного Департаментом статистики прожиточного минимума (в 2024 году = 338,23 евро), к которой добавляется 1/3 от минималки на каждого ребенка.

Например: доход 800 евро, 1 иждивенец, по аресту удерживать 20%. Расчет: (800–338,23–273,33)*20%=37,69 евро подлежит аресту.

Третья: используют первую и вторую схему вместе, при этом наличие иждивенцев учитывают один раз.

Например: доход 1500 евро, 1 иждивенец, по аресту удерживать 2/3+20%. Расчет: (1500–820–273,33)*2/3 + (820–338,23)*20% = 367,46 евро подлежит аресту.

Какую схему применить, какой процент выбрать при использовании второй схемы, решает судебный исполнитель, исходя из обстоятельств конкретного исполнительного производства. Решение должно быть взвешенным и учитывающим интересы всех сторон производства.

Нельзя забывать, что на действия судебного исполнителя жалобу может подать не только должник, но и взыскатель. Судебный исполнитель обязан провести исполнительное производство самым быстрым, экономным и эффективным способом, с учетом прав всех сторон.

Что делать, если удержали больше?

Если должник считает, что было удержано больше, чем полагается, то он имеет право предоставить в течение трех рабочих дней с момента удержания заявление судебному исполнителю на возврат удержанной суммы, приложив справку с работы (зарплатный лист), выписку со всех используемых счетов за требуемый период, подтверждающие иные доходы документы. Судебный исполнитель рассчитает общую сумму ареста, исходя из всех доходов должника, с учетом видов доходов, и примет решение, о котором известит должника.

Чтобы судебный исполнитель мог учесть все объективные обстоятельства жизни должника и решение было бы обоснованным (как для должника, так и для взыскателя), должник обязан сотрудничать с судебным исполнителем: вовремя сообщать важные данные; предоставляя ходатайства (например, на возврат удержанной суммы), соблюдать сроки и подкреплять ходатайства подтверждающими документами; знакомиться со всеми документами, которые посылает судебный исполнитель.

Могут ли полиция и суд помочь избавиться от долгов?

Хорошо, что читательница обратилась в полицию для защиты своих прав.

Если бы дело было закрыто в связи с выявлением правонарушения и установлением подозреваемых, то его должны были передать в суд, а у потерпевших было бы право на удовлетворение гражданских исков в рамках уголовного дела.

Судебное решение, из которого можно предположить, что должник в исполнительном производстве на самом деле сам кредиты не брал, не является автоматически основанием для прекращения исполнительного производства в отношении должника-­потерпевшего.

Основанием будет:

  • либо заявление взыскателя о прекращении исполнительного производства, но для этого должнику самому надо связаться со взыскателем;

  • либо решение суда, в котором суд скажет, что исполнительное производство надо закрыть. Для этого должнику надо подать в суд иск о признании исполнительного производства недопустимым. Иск подают в отношении взыскателя.

Если по уголовному решению должнику-­потерпевшему положена компенсация (например, за время расследования и судебного процесса с должника уже взыскали часть требования), то это решение должник-­потерпевший может подать на исполнение и стать в исполнительном производстве взыскателем.

Если же полиция закрыла дело в связи с тем, что не было выявлено правонарушение, то и далее отвечать по взятым кредитам придется должнику.

Схемы инвестиционных мошенничеств

  • Потерпевший увидел рекламу инвестиций в интернете и оставил свои контакты. Через некоторое время с человеком связались и получили удаленный доступ к его смарт-­устройству. Жертве предложили сделать переводы на инвестиционную платформу (также предложили взять кредит для осуществления переводов). Либо люди сами приходили на инвестиционную страницу, с ними связывались, и лица переводили на платформу разные суммы.

  • Возврат денег – с человеком, пострадавшим от мошенников, связались и сказали, что можно вернуть ранее вложенные (и потерянные) деньги. Фактически у потерпевшего в очередной раз украли деньги.

  • Новые знакомства – человеку пишут на различных платформах (например, Tinder, Whatsapp, Messenger) и предлагают возможность заработать деньги путем инвестирования.

  • Биткойны в подарок – человеку пишут, что он получил в подарок биткойны, которые ждут его на странице. Чтобы получить деньги, человеку надо заплатить какие‑то сборы.

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