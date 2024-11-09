„Хотелось нормально жить…“ Женщина потеряла около 70 тысяч евро из-за инвестиционных мошенников(5)
Попытка сделать жизнь немного проще и лучше привела к прямо противоположному результату. Героиня нашей истории рассказала поучительную историю, как она оказалась на крючке у мошенников и о том бедственном положении, в котором находятся теперь она и ее дочь, пишет „МК-Эстония“.
Жительница Таллинна Оксана П. работает на двух работах, чтобы содержать себя, ребенка с инвалидностью и двоих котов. Она с горечью говорит о том, что жизнь ее никогда не была легкой: вместе с ребенком она скиталась по хостелам, по общежитиям, а хотелось наконец начать нормально жить. Поэтому желание получать пассивный доход не возникло спонтанно.
В какой‑то момент Оксана решила заняться инвестициями и торговлей на биржах и стала изучать материал.
Хотелось вылезти из бедности
„У меня дома появилась куча литературы по этой теме, я читала, я училась, как прилежный ученик, и однажды решилась попытаться заработать в этой сфере, – начинает свой рассказ Оксана. – Мне так надоело бегать с одной работы на другую, так хотелось вылезти из бедности и безнадеги. Поэтому я постоянно искала легальный заработок в интернете, чтобы облегчить свою физическую занятость, чтобы из двух работ оставить одну и спокойно жить, а не жить на работе. Но в результате сама заплыла в расставленную мошенниками сеть“.
Поначалу все шло прекрасно. Деньги Оксаны приумножались, инвестиции росли, все было хорошо.
„Компании, с которыми я работала, я выбирала сама, они были не первый год представлены на рынке, отзывы о них в Сети были хорошие. Лицензии я проверяла. У меня никаких сомнений не возникло, я доверяла им, считала их своими партнерами по инвестициям, – делится женщина. – Но в какой‑то момент брокеры стали на меня давить, соблазнять выгодными сделками, настаивать на дополнительных вложениях. Они требовали, чтобы я вкладывала еще и еще. К сожалению, я не сразу заподозрила, что что‑то идет не так, хотя изначально заключала договор о работе с малыми суммами“.
У Оксаны на тот момент было уже порядка 40 000 евро прибыли на инвестиционном счету.
„Но, когда я заявила о намерении вывести средства, мне сказали – нужно сделать торговый оборот, и для этого – подтвердить свою личность, – передает беседу женщина. – В итоге они, имея доступ к моим данным, взяли на мое имя кредит, а затем – закрыли доступ к моим платформам, лишив меня возможности получить свои деньги“. Оксана рассказывает, что все последующие попытки связаться с бывшими партнерами заканчиваются лишь тем, что на звонки отвечают незнакомые люди и грубо бранятся.
Пропали пенсионные накопления
Оксана рассказывает, что мошенники сумели наложить лапу и на ее пенсионные накопления.
„Исчезли все мои накопления из второй пенсионной ступени. Когда правительство разрешило забирать эти деньги, я была одновременно клиентом и Swedbank, и банка LHV, свои официальные доходы уже перевела в LHV, а пенсия копилась в Swedbank. Я решила забрать накопления, чтобы инвестировать их тоже, и перевести на счет, открытый на мое имя в банке LHV. И я через приложение Swedbank перевела деньги из Swedbank в LHV. Однако, когда зашла посмотреть на состояние своего счета в банке LHV, то там этих денег не было!“ – говорит она.
Женщина вспоминает, что решила подождать – вдруг они еще в пути из одного банка в другой.
„Сижу, жду. Денег нет. Ладно, решила еще подождать, – вспоминает Оксана. – Утром открыла компьютер и только тогда увидела, что деньги из Swedbank ушли в LHV, имя получателя – мое, но номер счета – не мой. Я звоню в Swedbank, там говорят: „Это уже не наши проблемы“. Звоню в LHV банк, они говорят: „В нашей системе такого счета нет“. А опознаватели номера счета стоят ЕЕ – то есть это эстонский счет. Банк получателя – LHV. Имя – мое. А как же так, если я деньги не получила? То есть где‑то мои 6000 евро гуляют. Чудеса!“
Оглядываясь назад, она отмечает: „Мне казалось, я очень осторожна, ведь я пополняла торговый счет не через какие‑то платежные системы, а все делала через банк, в выписках все это видно. Банк не заподозрил абсолютно никаких проблем. А сейчас банк не хочет даже разговаривать об этом – сама отправила деньги, сама все подтвердила“.
По словам Оксаны, из-за мошенников она потеряла около 30 тысяч – это только те деньги, что были вложены ею плюс взятый от ее имени кредит. Если учитывать и то, что было ею заработано на инвестициях, то следует прибавить еще 40 с лишним тысяч евро.
После того, как женщина осознала, что попалась на крючок мошенников, она обратилась в полицию. Однако, по ее словам, это результатов не принесло.
„Один раз мы поговорили со следователем. Больше никто из полиции со мной в течение целого года не связывался, не сообщал, как идет расследование и идет ли вообще – нашли кого‑нибудь, не нашли, – утверждает женщина. – А потом прислали мне письмо, мол, в возбуждении дела отказано по факту неимения доказательств и потому что никого не нашли. Хотя у меня же есть личная переписка, есть фотография аналитика, с которым я работала… А потом… потом я из пострадавшей стала еще козлом отпущения для судебных исполнителей“.
Негде жить и не на что купить еды
Оксана рассказывает, что хотя она и работает на двух работах, судебные исполнители забирают у нее большую часть дохода – чтобы погасить задолженности по кредиту, который был взят мошенниками от ее имени. А также – по кредитам, которые она сама брала под давлением брокеров с целью инвестиций.
„Плюс задолженность по налогам, которые не были ею уплачены вовремя вследствие сложного финансового положения, – добавляет она. – Я пыталась договариваться с судебными исполнителями, чтобы мне оставляли на жизнь полторы тысячи евро, просила войти в положение. Но они мне оставили 820 евро. Из них 400 уходит на уплату по кредиту, который я сама взяла еще до этой истории, а на остальное – живи как хочешь. А как жить? Жить‑то не на что! Я живу впроголодь, у меня животные дома голодают. Один кот уже умер, потому что и денег на ветеринара у меня нет“.
Но больше всего женщина тревожится из-за растущего долга за муниципальную квартиру.
„Зимой квартплата составляет около 400 евро, все так подорожало, – вздыхает она. – Накопились долги, и есть риск, что со мной могут не продлить договор, и мы с дочерью-инвалидом останемся на улице. А передо мной после всей этой истории каждый миг стоит выбор – либо за квартиру заплатить, либо купить кушать“.
Оксана рассказывает, что старается держаться на плаву изо всех сил. Работает в больнице специалистом по уходу, плюс вторая работа – замещающий повар в ресторане Lido.
„Я умею работать на всех позициях, но этого недостаточно, – говорит женщина. – Это ненормально, когда людей ставят в такое положение, что надо выбирать – есть или не есть. Про одежду я уже молчу. Идти мне некуда. Мужа нет. У меня есть старенькая мама, которой 82 года, она меня подкармливает. Без нее я бы уже, наверное, за эти два года с голоду бы померла“.
Как может помочь соцотдел?
„МК-Эстония“ попросила представителей управы по месту жительства Оксаны прокомментировать, как они могут помочь женщине и ее дочери в этой ситуации.
„Отдел социального обеспечения может помочь лицам или семьям, столкнувшимся с экономическими трудностями, через государственную поддержку в рамках пособия по обеспечению прожиточного минимума, – объясняет представитель управы Ласнамяэ Виктория Панова. – Основание для назначения пособия – чистый доход всех членов семьи за предыдущий месяц, из которого вычитают алименты, удержанные суммы по исполнительным производствам, текущие расходы на жилье и установленный прожиточный минимум“.
В 2024 году прожиточный минимум для одинокого человека или первого члена семьи составляет 200 евро в месяц, для несовершеннолетнего – 240 евро, для второго и каждого следующего взрослого члена семьи – 160 евро.
Заявление должно быть подано не позднее последнего рабочего дня текущего месяца в отдел социального обеспечения по месту фактического проживания лица/семьи.
Дополнительно также возможна помощь семьям в трудной ситуации через поддержку от города Таллинна, которую предоставляют для покрытия необходимых расходов. Эту помощь можно запросить, например, для сохранения здоровья, восстановления или приобретения вспомогательных средств.
Пособие может быть назначено на основе доходов за предыдущий месяц. Помощь можно запросить для компенсации обоснованных расходов, произведенных в прошлом или текущем месяце, но не более одного раза в месяц. Максимальная помощь для взрослого составляет 250 евро, для ребенка – 350 евро в год, если человек или семья имеет право на получение пособия. В 2024 году порог дохода на каждого члена семьи составляет 360 евро.
Также возможно оказание помощи в виде продуктовой помощи. Эстонский Продуктовый банк предоставляет помощь нуждающимся семьям и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Социальный работник оценивает необходимость помощи и при необходимости организует дополнительную продуктовую помощь.
Кроме того, государство предоставляет продуктовую помощь в виде продовольственной карты Rimi для получателей пособия по обеспечению прожиточного минимума и других категорий лиц, нуждающихся в поддержке.
„Семьям, столкнувшимся с финансовыми трудностями, также может быть предложена помощь в виде консультаций по урегулированию долгов. Услуга включает помощь в решении финансовых проблем, в том числе информацию о правах и обязанностях должников, помощь в составлении документов и подаче заявлений. Услуга бесплатна для жителей Таллинна“, – добавляет Панова. Кроме того, жители Таллинна могут получить бесплатную юридическую помощь, которую предоставляют партнеры города для малообеспеченных граждан. Консультации оказывают по разным правовым вопросам, что помогает предотвратить усугубление проблем.
В управе Ласнамяэ юридические консультации предоставляют по понедельникам с 14:00 до 18:00. Требуется предварительная регистрация по телефону 5562 1024 или по электронной почте paalkrista@gmail.com
„В случае трудностей с обеспечением прожиточного минимума мы рекомендуем в первую очередь записаться на прием в отдел соцобеспечения по адресу Mahtra 48, – рекомендует Панова. – Чтобы попасть на прием, требуется предварительная регистрация“.
Подходящее время и дату для записи можно выбрать по телефону 645 7770. Время приема: пн. 9:00–12:00 и 14:00–17:30, вт. и чт. 9:00–12:00 и 14:00–16:30.
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