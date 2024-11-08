ГРАФИК | Поддержка Центристской партии и Eesti 200 растет, популярность EKRE падает

Партией с наибольшей поддержкой по-прежнему остается Isamaa, которую поддерживают 25% совершеннолетних граждан Эстонии. Далее следуют Партия реформ (поддержанная 18%) и социал-демократы (16%). По сравнению с началом месяца, поддержка партии Isamaa, Партии реформ и СДЭ в конце октября существенно не изменилась.

Если в начале октября поддержка Центристской партии и Eesti 200 несколько снизилась, то к концу октября поддержка этих партий восстановилась до сентябрьского уровня. Поддержка Центристской партии по сравнению с началом месяца выросла с 9 процентов до 14 процентов, а поддержка Eesti 200 выросла с 4 процентов до 6 процентов (тем самым снова превысив избирательный порог).

Консервативную народную партию Эстонии (EKRE) поддерживают 10% опрошенных. Поддержка недавно образованной партии „Эстонские националисты и консерваторы“ (ERK) имеет тенденцию к снижению - если сразу после создания партии их поддержка составляла 3%, то к концу октября поддержка снизилась до 1%.

Из непарламентских политических партий поддержка правых — единственная, которая превышает избирательный порог - продолжает оставаться на уровне 6%. Партию KOOS поддерживают 2%, Эстонских зеленых - 1%, прочие партии в сумме также набирают 1% поддержки. 1% опрошенных отдали бы свой голос за независимого кандидата.