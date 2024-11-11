„Помогите, спасите, меня затерроризировали мошенники!“ Что делать в такой ситуации

„Сегодня с утра дважды звонили ни свет ни заря откуда‑то из-за границы – я таких номеров и не знаю. Сын говорит: не отвечай, и все.

Через час – опять звонок, другой номер. То на мобильный, то на домашний. А я инвалид, мне иногда надо самой позвонить, я не могу телефон отключить. А они мне названивают.

Уж такие причины находят! То кто‑то в банке по моей доверенности хочет кредит открыть. То на почту какая‑то посылка пришла. То ребенок попал в больницу. И в телефон ребенок какой‑то плачет: „Мама, мама, помоги, мне плохо!“ Я говорю: „Ты хоть имя‑то назови свое, ребенок!“ Сразу бросают трубку.

То якобы у меня дочь какую‑то аварию совершила, Какая авария? Когда она права получила, откуда у нее машина?.. В общем, такой бред несут.

Сегодня с одним договорилась до того, что у него уже нервы не выдержали, он меня послал на какое‑то поле – буряк собирать. Я знакомых украинцев спросила, что такое буряк, они говорят – это свекла!

Или звонят: у вас договор на мобильный кончается, где вы живете? Я говорю – если договор перед вами лежит, то там написан адрес! Ишь, адрес они хотят мой – это уже не смешно! Это уже похоже на угрозу для жизни!

В общем, какой‑то беспредел, меня затерроризировали. Уже два с половиной года мы под телефонным террором. Откуда у них наши номера? Как прекратить это все?“

От редакции:

„Последнее время мошенники стали использовать следующую схему обмана: звонят от телекоммуникационного оператора и предлагают клиенту срочно прийти в представительство – мол, заканчивается период действия пакета и номер будет закрыт. Ответственно заявляем: работники отдела обслуживания клиентов никогда не делают таких звонков!“ – заверяют в представительстве мобильного оператора Tele2

По мнению специалиста по IT-безо-пасности Tele2 Eesti Трийн Пальтс, такие звонки обычно являются частью стратегии социального манипулирования. Их цель – напугать потенциальную жертву и заставить действовать в спешке, чтобы некогда было спокойно проанализировать ситуацию или связаться с поставщиком услуг.