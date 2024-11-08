Полиция просит помощи в поисках 34-летнего Райво, ушедшего из дома попечения в Тарту

Полицейские проверили больницы и окрестности. У Райво не было с собой мобильного телефона.

Рост Райво около 170 см, у него худощавое телосложение и короткие светлые волосы. Его отличительная особенность — вытянутая голова и хирургические шрамы в районе висков. Когда Райво вышел из дома попечения, на нем была черно-белая полосатая куртка и черные кроссовки. С собой он взял рюкзак.