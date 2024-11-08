ЧП и криминал
08.11.2024, 20:25

Полиция просит помощи в поисках 34-летнего Райво, ушедшего из дома попечения в Тарту

 
ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Тарту 34-летнего Райво, который в четверг вечером ушел из дома попечения и до сих пор не найден.

Полицейские проверили больницы и окрестности. У Райво не было с собой мобильного телефона.

Рост Райво около 170 см, у него худощавое телосложение и короткие светлые волосы. Его отличительная особенность — вытянутая голова и хирургические шрамы в районе висков. Когда Райво вышел из дома попечения, на нем была черно-белая полосатая куртка и черные кроссовки. С собой он взял рюкзак.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Райво или видел его, сообщить об этом по телефону 112.

RusDelfi
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