08.11.2024, 20:25
Полиция просит помощи в поисках 34-летнего Райво, ушедшего из дома попечения в Тарту
ФОТО: PPA
Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Тарту 34-летнего Райво, который в четверг вечером ушел из дома попечения и до сих пор не найден.
Полицейские проверили больницы и окрестности. У Райво не было с собой мобильного телефона.
Рост Райво около 170 см, у него худощавое телосложение и короткие светлые волосы. Его отличительная особенность — вытянутая голова и хирургические шрамы в районе висков. Когда Райво вышел из дома попечения, на нем была черно-белая полосатая куртка и черные кроссовки. С собой он взял рюкзак.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Райво или видел его, сообщить об этом по телефону 112.