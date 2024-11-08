Умерла вдова президента Эстонии Леннарта Мери и бывшая актриса Хелле Мери

Хелле Мери работала актрисой в Национальном драматическом театре, была задействована в детских и эстрадных постановках. Принимала участие в эпизодических ролях в эстонских художественных фильмах „Белый корабль“, „Необычная история“, „Спроси у мертвых цену смерти“ и музыкальном фильме „Песнь короля“.

Хелле Мери отказалась от актерской деятельности в апреле 1992 года, когда ее муж, тогдашний министр иностранных дел Леннарт Мери, был назначен послом в Финляндии. У супругов Мери была дочь Тууле (1985 г.р.).

Осенью 1992 года состоялись первые демократические выборы в новой независимой Эстонии. 6 октября 1992 года президент Эстонии Леннарт Мери принес присягу в Рийгикогу. С этого дня Хелле Мери исполняла обязанности первой леди Эстонии. Она сопровождала президента в поездках по Эстонии и во время иностранных визитов.

Второй срок Леннарта Мери закончился в 2001 году. Через пять лет он скончался.

Хелле Мери избегала внимания общественности. Она очень редко давала интервью. Однако, например, десять лет назад она открыла дверь своего дома для журналистов LP. Слово „традиция“ проходило через все тогдашнее интервью.

„Традиции помогают выжить. Если тяжело, вместе - легче, в том числе и финансово, ведь у кого-то всё равно больше. И надо говорить, не держать всё в себе. Иначе останешься в стороне“. После она подумала немного и добавила: „И с народом надо быть вместе, иначе Народ не узнает своего Хранителя“.