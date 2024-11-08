Прошедшая в Таллинне международная гуманитарная конференция была посвящена этическим дилеммам и инновациям в сфере гуманитарной помощи

По словам руководителя Эстонского совета помощи беженцам Ээро Янсона, в условиях сложных и затяжных кризисов важно, чтобы организации были в состоянии идти в ногу с быстро меняющимися рисками и потребностями. „Конференция была сосредоточена на темах, которые помогают как специалистам в области гуманитарной деятельности, так и политикам разработать адаптивный и эффективный подход к оказанию гуманитарной помощи“, сказал Янсон.

В своем выступлении Янсон подчеркнул, что хотя Эстония и не самое обычное место для обсуждения гуманитарной темы, у нас есть потенциал стать инноваторами в этой сфере: „Благодаря активному гражданскому обществу, высокому уровню дигитализации и нестандартному мышлению, мы можем стать примером в обеспечении экономически выгодных и эффективных программ гуманитарной помощи“.

Кристина Беннетт, генеральный директор организации Start Network, выступила на конференции со вступительной речью.

В первой панельной дискуссии „Между Сциллой и Харибдой“ Джульет Паркер (ALNAP), Уильям Андерсон (Sphere), Миро Модрусан (INTERSOS) обсудили этические и моральные дилеммы в сфере оказания гуманитарной помощи. Модератором дискуссии был Ээро Янсон (Эстонский совет помощи беженцам).

Во второй панельной дискуссии „Готовность и упреждающие действия в сложных кризисных ситуациях“ участники обсудили возможности и проблемы упреждающих действий в сложных кризисных ситуациях. В дискуссии приняли участие Кристина Беннетт (Start Network) и Каталина Хайме (Международный Красный Крест). Модератором дискуссии была Сигрид Сольник (Эстонский совет помощи беженцам).

День конференции завершился панельной дискуссией на тему „Роль искусственного интеллекта (ИИ) в сфере гуманитарной помощи: риски и возможности“ с участием Томаса Бирнса (Market Impact), Робби Филлипса (Министерство иностранных дел Великобритании), Карин Маазель (Data Friendly Space). Модератором дискуссии была Кристен Дэвис (CinqC).

В конференции приняли участие более 100 человек.