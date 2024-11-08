Маргус Цахкна о военной помощи Украине: у нас не должно быть красных линий

„Вчера рано утром в ходе очередной атаки российский дрон поразил многоквартирный дом, где живет наш посол в Украине Аннели Кольк. Она и ее муж остались целы, но эта атака — очередное доказательство того, что никто в Украине не будет в безопасности до тех пор, пока Россия продолжает агрессию, сознательно выбирая целью украинское гражданское население и инфраструктуру.

Например, только в сентябре Россия выпустила по Украине более 1300 дронов. Октябрь был еще более интенсивным в плане атак. Атаки часто проводятся именно ночью. Цель продолжающегося почти 1000 дней террора — посеять страх и разрушения.

Этому должен быть положен конец, и агрессор должен ответить за все причиненные ужасы.

Усилившиеся воздушные удары вновь напоминают, что Украине нужно обеспечить всевозможную помощь, в том числе предоставить средства ПВО, ракеты дальнего радиуса действия, системы вооружений и боеприпасы, которые им нужны, чтобы защитить свою страну и свой народ. У нас не должно быть красных линий в борьбе против террора, за свободу и безопасность“, - сказал Цахкна.

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