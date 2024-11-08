ЧП и криминал
08.11.2024, 16:29

Из-за аварии в системе водоснабжения изменится организация движения в Мустамяэ

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Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Из-за ликвидации аварии в системе водоснабжения в пятницу в 22 часа закроется движение транспорта на трех полосах у дома номер 51 по Вильде теэ в столичном районе Мустамяэ, предупредило предприятие AS Tallinna Vesi.

Водителей просят избегать при движении в Мустамяэ альтернативные пути.

По прогнозу Tallinna Vesi, ремонтные работы завершатся и обычное движение транспорта возобновится в воскресенье, 10 ноября.

AS Tallinna Vesi просит извинения за возможные неудобства.

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