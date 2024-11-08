08.11.2024, 16:29
Из-за аварии в системе водоснабжения изменится организация движения в Мустамяэ(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Из-за ликвидации аварии в системе водоснабжения в пятницу в 22 часа закроется движение транспорта на трех полосах у дома номер 51 по Вильде теэ в столичном районе Мустамяэ, предупредило предприятие AS Tallinna Vesi.
Водителей просят избегать при движении в Мустамяэ альтернативные пути.
По прогнозу Tallinna Vesi, ремонтные работы завершатся и обычное движение транспорта возобновится в воскресенье, 10 ноября.
AS Tallinna Vesi просит извинения за возможные неудобства.
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