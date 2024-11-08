В Йыхви жена ударила ножом мужа. В Кунда был ранен мужчина

7 ноября в Йыхви между супругами произошла ссора, в ходе которой жена ударила мужа ножом. Мужчина пострадал, и скорая помощь доставила его в больницу. Боле точные обстоятельства случившегося полиция выяснит в ходе уголовного делопроизводства.

6 ноября вечером в Кунда до сих пор не установленный человек ударил ножом 57-летнего мужчину, который пострадал. Скорая помощь доставила мужчину в больницу для оказания первой помощи. Полиция расследует случившееся в ходе уголовного делопроизводства.

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