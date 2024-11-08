ФОТО И ВИДЕО | Ряженые „отхлестали“ спикера Рийгикогу розгами

Гостей принял спикер Рийгикогу Лаури Хуссар, который сказал, что рад снова их видеть. Ряженых пригласили в здание Рийгикогу, где они спели Хуссару и „отхлестали“ его розгами.

Как сообщила Delfi руководитель по коммуникации Рийгикогу Карин Кангро, в сегодняшнем мероприятии приняли участие ученики 2-го и 3-го классов Образовательной коллегии Ваналинна и школы Св. Микаэля. Всего детей было около 180.

„Маленькие мардисанты получают в знак благодарности мешочки с яблоками и конфетами. Эта традиция существует уже 25 лет, и мы надеемся, что она продолжится. Традицию хранит Образовательная коллегия Ваналинна“, — сказала Кангро.

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