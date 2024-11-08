ФОТО И ВИДЕО | Российский дрон попал в Киеве в многоквартирный дом, где живет эстонский посол
В четверг, 7 ноября, рано утром в многоквартирный дом, в котором живет посол Эстонии в Украине Аннели Кольк, подвергся атаке российских беспилотников в Киеве, пишет RusERR.
В последние месяцы столица Украины регулярно подвергается атакам дронов. По словам Кольк, в октябре была только одна ночь, когда не было воздушной тревоги.
В ночь на четверг воздушная тревога продолжалась в течение восьми часов. Сначала посол вместе с супругом укрылись в подвале дома, но когда им показалось, что атака закончилась, они вернулись в свою квартиру на верхних этажах здания.
„Однако дроны продолжали атаковать, и в итоге наш дом пострадал“, — сказала Кольк и добавила, что произошедший около половины пятого утра удар не привел к гибели людей, потому что на тот момент на верхних этажах никого не было.
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