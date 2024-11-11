Возьмутся и за неграждан? EKRE предлагает лишить права голоса и „серопаспортников“

На инфочасе в Рийгикогу Хелле-Моника Хельме (EKRE) спросила у премьера Кристена Михала (Партия реформ), почему в Эстонии планируется лишить избирательного права только граждан России и Беларуси, но не обладателей серых паспортов. Она напомнила, что партия EKRE неоднократно вносила предложения и законопроекты о том, чтобы право голосовать на местных выборах было только у граждан Эстонии, как это предусмотрено на выборах в Рийгикогу.

„А теперь вы вышли с предложением, согласно которому помимо граждан Эстонской Республики, граждан ЕС и тех, кому это право предоставлено по двусторонним межгосударственным соглашениям, возможность участвовать в выборах в органы местного самоуправления получат и многие другие группы, включая, и, сюрприз-сюрприз, обладателей серых паспортов, — сделала акцент Хельме на негражданах. — Почему вы обманываете эстонцев, утверждая, что хотите лишить права голоса нелояльных людей, но при этом сохраняете это право за примерно 70 000 человек, которые на протяжении почти всего периода независимости Эстонии пренебрегали эстонским гражданством? Они отказались от возможности его принять, таким образом продемонстрировали свою нелояльность. Чем вы это обосновываете? В чем здесь логика? И почему вы не хотите принять четкое решение, как мы?“