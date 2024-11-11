11.11.2024, 14:55
Возьмутся и за неграждан? EKRE предлагает лишить права голоса и „серопаспортников“(36)
ФОТО: | Delfi Meedia
Депутаты EKRE предлагают лишить избирательного права не только граждан России и Беларуси, но и обладателей серых паспортов. Консерваторы обвинили правительство в том, что оно сохраняет право голоса для людей, которые отказывались от эстонского гражданства и демонстрировали нелояльность к стране.
На инфочасе в Рийгикогу Хелле-Моника Хельме (EKRE) спросила у премьера Кристена Михала (Партия реформ), почему в Эстонии планируется лишить избирательного права только граждан России и Беларуси, но не обладателей серых паспортов. Она напомнила, что партия EKRE неоднократно вносила предложения и законопроекты о том, чтобы право голосовать на местных выборах было только у граждан Эстонии, как это предусмотрено на выборах в Рийгикогу.
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