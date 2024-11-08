Circle K: после выборов в США доллар подорожал, новый президент пообещал увеличить объемы производства в стране

Сразу после объявления результатов президентских выборов в США доллар резко укрепился, что, наряду со слабым спросом на мировом рынке, временно снизило цену на нефтепродукты.

„Конфликт на Ближнем Востоке не теряет актуальности в повестке, и администрация президента Трампа, по-видимому, будет придерживаться в отношении Ирана более жесткого подхода, чем администрация Джо Байдена. В этой связи возможным дальнейшим шагом может стать ужесточение санкций против Венесуэлы и Ирана, введенных в первый срок правления Трампа, что повлияет на количество доступной нефти на мировом рынке, – пояснил руководитель по ценообразованию на моторное топливо компании Circle K Индрек Сасси. – В то же время Трамп обещал увеличить добычу нефти в США, что должно способствовать снижению цен на готовую продукцию“.

В ближайшие недели, помимо ожидаемой политики нового президента США, на формирование цен на топливо на мировом рынке, вероятно, будут оказывать влияние события в ближневосточном регионе, экономические показатели крупнейших потребителей и решение ОПЕК+ отложить запланированное на декабрь увеличение объемов добычи. По данным на среду, спрос на нефтепродукты в США оказался ниже прогнозируемого, в то время как запасы выросли. Один из крупнейших потребителей в мире, Китай, до сих пор не может вывести свою промышленность к росту.

„В октябре импорт сырой нефти в Китай вновь снизился – падение продолжается уже шестой месяц подряд. Это указывает на более сдержанный по сравнению с прогнозами спрос в стране, что ставит под вопрос обоснованность амбициозных целей Китая в том, что касается роста“, - добавил Сасси.

Кроме того, из-за тропического шторма Рафаэль было остановлено 17% добычи нефти в Мексиканском заливе, однако, согласно последним прогнозам, ожидается, что шторм не затронет основную нефтедобывающую зону залива.

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