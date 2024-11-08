Шторм в начале ноября больше всего нанес ущерб крышам и Ляэнескому уезду. Пострадал и Хаапсалуский замок

На данный момент шторм нанес ущерб клиентам Salva примерно на 70 000 евро, но, по словам Соосалу, эта сумма еще может измениться. „Например, в деревне Элбику в Ляэнемаа во время урагана на дом упало дерево, и чтобы оценить масштаб ущерба, дерево нужно сначала убрать“, – добавил Соосалу.

„В деревне Лаади в Пярнумаа ветер перебросил закрепленную беседку через двухметровую живую изгородь во двор соседа, разбив там печь бочковой сауны, а также повредив саму беседку. В другой деревне Пярнумаа, Яагупи, ураган погнул батут о флагшток. А в Рапламаа ветру удалось опрокинуть уличный туалет“, – привел еще примеры Карен Соосалу.

В результате шторма были повреждены крыши и в других частях Эстонии – на Сааремаа, в Харьюмаа и Рапламаа. Например, в Тарту, на бульваре Тамме, шторм сорвал крышу частного дома покатилась, повредив и кровельный люк. Помимо этого, ветер причинил и другие повреждения: вывернутые автомобильные ворота и двери домов, летающие батуты, разрушенные фасады зданий, поваленные деревья, сорванные напольные покрытия на балконах, отключение электроэнергии и поломку тепловых насосов и котлов.

Шторм не пощадил и Хаапсалуский замок – в ночь на 2 ноября сильный ветер сорвал несколько квадратных метров медного листа с крыши Сторожевой башни замка и сбросил его во двор замка. Была также повреждена керамическая черепица крыши Садовой башни, расположенной на западной кольцевой стены крепости – ветром сорвало почти четверть черепицы. Первоначальная предполагаемая сумма ущерба достигает 6000 евро.

Самым крупным происшествием, зарегистрированным в Salva, стало повреждение крыши квартирного товарищества, расположенного на Лихуласком шоссе в Хаапсалу: ветер унес кровельное покрытие здания, причинив ущерб в размере около 22 000 евро.

„За первые шесть дней ноября мы получили 35 сообщений о повреждениях, почти половина из которых касалась крыш, поврежденных штормовым ветром, при этом треть случаев произошла в Ляэнеском уезде, где объем нанесенного ущерба оказался выше среднего“, – прокомментировал руководитель отдела материального ущерба Salva Kindlustus Карен Соосалу.

„Мы рекомендуем всегда быть готовым к сложным погодным условиям и со всей серьезностью относиться к штормовым предупреждениям, – отметил Соосалу. – Ухаживайте за деревьями, расположенными возле зданий, и регулярно проверяйте их состояние у специалиста. Все предметы, которые легко опрокидываются, — батуты, садовая мебель и т. д. — должны быть надежно закреплены или храниться в безопасном месте, поскольку они могут нанести неожиданно серьезный ущерб“.

„Во время грозы не оставляйте окна и двери открытыми, а открывая, будьте особенно осторожны и учитывайте порывы ветра. Обязательно следите за тем, чтобы ваш автомобиль или другое ценное имущество не осталось на время шторма под деревом, а выходя из дома, отключайте от питания бытовую технику и электронику – разумно делать это, даже находясь дома, если устройство в данный момент не используется“, – посоветовал Соосалу.

Памятка о страховании жилья:

• Здание и имущество можно застраховать от различных рисков, в том числе от шторма. Сюда входит ущерб, причиненный сильным ветром, градом или прямым воздействием переносимых или сломанных сильным ветром предметов.

• Страхование жилья помогает возместить ущерб, нанесенный вашей собственности. Однако если сломанное дерево упадет, например, на соседский дом или автомобиль, на помощь придет страхование гражданской ответственности. В практике Salva достаточно примеров, когда здоровое и жизнеспособное на вид дерево ломается во время шторма и портит соседское имущество.

• В случае страхования жилья разумно выбрать комплексное решение: застраховать и дом, и предметы домашнего обихода, и ответственность.

• Обратите внимание и на размер собственной ответственности, чтобы найти подходящее решение для вашей семьи в соответствии с вашим доходом и сбережениями. В случае какого-либо ущерба, например, разбитой двери или оконного стекла, размер собственной ответственности автоматически равен нулю евро.

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