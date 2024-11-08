Сергей Середенко ходатайствует о досрочном освобождении. Он обещает продолжить деятельность, которая привела его за решетку

Сегодня состоялось судебное заседание по вопросу о досрочном освобождении Сергея Середенко, осужденного за создание связей против Эстонской Республики. На суде он сказал, что даже находясь в тюрьме, не прекратил деятельность, которая привела его за решетку, то есть написание и публикацию пророссийских статей.