ЧП и криминал
08.11.2024, 13:15

Сергей Середенко ходатайствует о досрочном освобождении. Он обещает продолжить деятельность, которая привела его за решетку

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Сергей Середенко никогда не признавал своей вины
Сергей Середенко никогда не признавал своей вины
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Сегодня состоялось судебное заседание по вопросу о досрочном освобождении Сергея Середенко, осужденного за создание связей против Эстонской Республики. На суде он сказал, что даже находясь в тюрьме, не прекратил деятельность, которая привела его за решетку, то есть написание и публикацию пророссийских статей.

Сергей Середенко, официально работавший дворником в Маардуской гимназии, в позапрошлом году был признан виновным в антигосударственной деятельности, которую вел с 2009 года. Он контактировал с семью лицами, работавшими в ведомствах Российской Федерации и администрации президента России.

Середенко предоставлял им информацию, публиковал совместно с РФ статьи и участвовал в мероприятиях пророссийских организаций. Его целью была дискредитация Эстонской Республики, для чего он публиковал заказные сюжеты о том, что якобы в Эстонии на государственном уровне происходит массовая дискриминация русскоязычного населения и распространение русофобии, нацизма и фашизма.

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