08.11.2024, 13:15
Сергей Середенко ходатайствует о досрочном освобождении. Он обещает продолжить деятельность, которая привела его за решетку(26)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня состоялось судебное заседание по вопросу о досрочном освобождении Сергея Середенко, осужденного за создание связей против Эстонской Республики. На суде он сказал, что даже находясь в тюрьме, не прекратил деятельность, которая привела его за решетку, то есть написание и публикацию пророссийских статей.
Сергей Середенко, официально работавший дворником в Маардуской гимназии, в позапрошлом году был признан виновным в антигосударственной деятельности, которую вел с 2009 года. Он контактировал с семью лицами, работавшими в ведомствах Российской Федерации и администрации президента России.
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