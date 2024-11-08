Глава A. Le Coq: глупая мысль правительства лишит госказну десятков миллионов евро

„Я бы хотел, чтобы Эстония была гибкой страной. Если видно, что какое-то повышение налогов или акцизов приносит не пользу, а вред, то это можно был обратить вспять. Я до сих пор не комментировал налог на прибыль предприятий, и, конечно, дополнительное налогообложение никому не нравится, но еще меньше нам понравится, когда, если мы его не введем, нам будет нечем защититься от врага“, — сказал Виханд.

Тем не менее, по его словам, нужно не переходить границу разумного. Например, против первоначального плана о росте акцизов на алкоголь предприятие не возражало, но дополнительный акциз уже вызывает вопросы: „Согласно первоначальному плану, в течение трех лет акциз должен был повышаться на 5% каждый год. Мы не пикнули. Мы понимали, зачем это нужно. Но теперь было принято решение в пользу дополнительного повышения акциза. Это приведет к увеличению приграничной торговли и значительно сократит торговлю на северной границе. В налоге с оборота мы потеряем в десятки раз больше, чем государство надеется дополнительно заработать на акцизах. В общей сложности убытки могут составить 30–40 миллионов евро“,

„Наши компании потеряют рынок и конкурентоспособность. Каждый непроизведенный литр увеличивает стоимость продукта. Это снизит и наши экспортные возможности. Никто не верит, что за год будет удаваться заработать на два миллиона евро больше. Даже само правительство не верит, но все же такое решение принято. Будем все же надеяться, что разум возобладает и это дополнительное повышение будет отменено“, — сказан глава A. Le Coq.