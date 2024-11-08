ВИДЕО | ФСБ объявила, что задержала гражданина Эстонии в связи с попыткой экспорта тонны кокаина в ЕС

В ФСБ утверждают, что в октябре сотрудниками службы на границе России и Латвии был замечен грузовой автомобиль с оборудованным в нем „высокотехнологичным тайником“. За автомобилем была установлена слежка, которая позволила выяснить, что с его помощью переводят наркотики. Как утверждают в ФСБ, задержанные загрузили в оборудованный в автомобиле тайник 984 брикета с кокаином, каждый весом по 1 килограмму. ФСБ оценила оптовую стоимость этой партии наркотика на черном рынке более чем в 3,5 миллиарда рублей.

Кроме того, как заявили в ФСБ, за несколько часов до этого задержанные пытались сбыть около 20 килограммов кокаина в России. С этой целью в лесу в Гатчинском районе был оборудован тайник, координаты которого были переданы российским наркодилерам. В ФСБ заявили, что в момент, когда наркотики извлекались из тайника, были задержаны гражданин Эстонии и двое граждан России.

Имена задержанных ФСБ не называет. В сообщении службы говорится, что против них возбудили уголовные дела о незаконном сбыте наркотиков (часть 5 статьи 228.1 УК) и заключили под стражу.

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