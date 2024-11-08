ПРОГНОЗ НА ВЫХОДНЫЕ | Ветер усилится, для портов Таллинна вынесено предупреждение

В пятницу (8.11) область высокого давления на юге усилится, осадков не ожидается, но ночью и утром туман. Расширение над Финляндией активной области низкого давления, приближающейся к северной оконечности Скандинавии, окажет влияние на поле атмосферного давления вокруг Балтийского моря и порывы юго-западного и западного ветров, прежде всего у Финского залива достигнут 12, вечером 15 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 1..3°С при ясном небе, а при облачной погоде останется на уровне 5°С, на побережье до 9°С, днем ​​повысится до 6..8, в Западной Эстонии до 11°C.