08.11.2024, 15:16
Предпочитаете эстонские огурцы импортным? Этой зимой выбора отечественных огурцов не будет(1)
Расположенные на границе города Тарту теплицы предприятия Grüne Fee Eesti круглые сутки сияют огнями. Другие тепличные хозяйства по разным причинам свернули на зиму производство.
„Из-за постоянно растущих цен на электроэнергию заниматься тепличным хозяйством становится все сложнее“, - сказал изданию Maaleht новый руководитель предприятия Grüne Fee Eesti AS Кристо Эйзенберг. Прежний управляющий Райво Кюласепп, имеющий огромный опыт работы по выращиванию сельскохозяйственных культур, теперь является советником и одним из акционеров.
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