Предпочитаете эстонские огурцы импортным? Этой зимой выбора отечественных огурцов не будет

„Из-за постоянно растущих цен на электроэнергию заниматься тепличным хозяйством становится все сложнее“, - сказал изданию Maaleht новый руководитель предприятия Grüne Fee Eesti AS Кристо Эйзенберг. Прежний управляющий Райво Кюласепп, имеющий огромный опыт работы по выращиванию сельскохозяйственных культур, теперь является советником и одним из акционеров.