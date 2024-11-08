08.11.2024, 11:11
ФОТО | Бульвар Каарли заполонили знаки пешеходного перехода. В чем дело?(4)
Возле автобусной остановки на площади Вабадузе на бульваре Каарли появились дорожные знаки пешеходного перехода, которые вызывают у жителей города недоумение и вопросы. По словам вице-мэра Ярвана, одной только дорожной разметки там недостаточно, а, по словам Пере, знаки скоро уберут.
Курирующий вопросы транспорта вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван говорит, что только на разметку пешеходных переходов полагаться нельзя, поскольку, скорее всего, ее не будет видно под снегом, и в таком случае юридически действительным будет только знак велодорожки. Однако поскольку здесь находится очень важная остановка общественного транспорта, права пешеходов должны быть в приоритете.
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