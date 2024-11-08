Новости Эстонии
08.11.2024, 11:11

ФОТО | Бульвар Каарли заполонили знаки пешеходного перехода. В чем дело?

 (4)

Возле автобусной остановки на площади Вабадузе на бульваре Каарли появились дорожные знаки пешеходного перехода, которые вызывают у жителей города недоумение и вопросы. По словам вице-мэра Ярвана, одной только дорожной разметки там недостаточно, а, по словам Пере, знаки скоро уберут.

Курирующий вопросы транспорта вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван говорит, что только на разметку пешеходных переходов полагаться нельзя, поскольку, скорее всего, ее не будет видно под снегом, и в таком случае юридически действительным будет только знак велодорожки. Однако поскольку здесь находится очень важная остановка общественного транспорта, права пешеходов должны быть в приоритете.

„Уже на прошлой неделе я предложил другим вице-мэрам значительно сократить количество знаков „пешеходный переход“, убрав знак „велосипедная дорожка“, который при наличии только лишь разметки дает право преимущество немногочисленным велосипедистам, а не пешеходам, пользующимся общественным транспортом“, — сказал Ярван.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (4)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии