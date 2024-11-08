ФОТО | Бульвар Каарли заполонили знаки пешеходного перехода. В чем дело?

Курирующий вопросы транспорта вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван говорит, что только на разметку пешеходных переходов полагаться нельзя, поскольку, скорее всего, ее не будет видно под снегом, и в таком случае юридически действительным будет только знак велодорожки. Однако поскольку здесь находится очень важная остановка общественного транспорта, права пешеходов должны быть в приоритете.