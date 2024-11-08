„Второй раз на те же грабли!“ Из-за компромисса соцдемов оппозиция не готова поддержать изменение Конституции

Партия Isamaa , как сказал председатель парламентской фракции „отечественников“ Хелир-Валдор Сеэдер, не подписала законопроект по двум причинам. Одна из причин - сохранить избирательное право для лиц без гражданства. „Это совершенно необоснованно“, - сказал Сеэдер Delfi.

Вторая причина касается содержащегося в законопроекте положения о том, что условия и порядок включения лиц без гражданства и имеющих право голоса иностранцев в избирательные списки должны быть установлены законом, что, по мнению Сеэдера, делает весь процесс гораздо более сомнительным с юридической точки зрения, менее надежным и обесценивает конституцию.