08.11.2024, 09:50
„Второй раз на те же грабли!“ Из-за компромисса соцдемов оппозиция не готова поддержать изменение Конституции(22)
ФОТО: | Delfi Meedia
В законопроект о лишении избирательного права граждан России и Беларуси внесли компромиссное предложение социал-демократов предоставить избирательное право лицам без гражданства. Это, однако не позволяет оппозиционным партиям подписать законопроект.
Партия Isamaa, как сказал председатель парламентской фракции „отечественников“ Хелир-Валдор Сеэдер, не подписала законопроект по двум причинам. Одна из причин - сохранить избирательное право для лиц без гражданства. „Это совершенно необоснованно“, - сказал Сеэдер Delfi.
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