Новости Эстонии
08.11.2024, 09:50

„Второй раз на те же грабли!“ Из-за компромисса соцдемов оппозиция не готова поддержать изменение Конституции

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Соцдемы, которые поначалу были против, согласились поддержать изменение конституции, если лица с неопределенным гражданством будут иметь право голоса на местных выборах.
Соцдемы, которые поначалу были против, согласились поддержать изменение конституции, если лица с неопределенным гражданством будут иметь право голоса на местных выборах.
ФОТО: Kollaaž | Delfi Meedia

В законопроект о лишении избирательного права граждан России и Беларуси внесли компромиссное предложение социал-демократов предоставить избирательное право лицам без гражданства. Это, однако не позволяет оппозиционным партиям подписать законопроект.

Партия Isamaa, как сказал председатель парламентской фракции „отечественников“ Хелир-Валдор Сеэдер, не подписала законопроект по двум причинам. Одна из причин - сохранить избирательное право для лиц без гражданства. „Это совершенно необоснованно“, - сказал Сеэдер Delfi.

Вторая причина касается содержащегося в законопроекте положения о том, что условия и порядок включения лиц без гражданства и имеющих право голоса иностранцев в избирательные списки должны быть установлены законом, что, по мнению Сеэдера, делает весь процесс гораздо более сомнительным с юридической точки зрения, менее надежным и обесценивает конституцию.

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