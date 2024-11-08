ФОТО | На шоссе Таллинн-Пярну мотоциклист без прав проигнорировал полицию, врезался в ограждение и перевернулся

В четверг, 7 ноября, в 23:10 произошла авария на 18 км шоссе Таллинн–Пярну–Икла в волости Сауэ в Харьюмаа, где 51-летний мужчина на мотоцикле Husqvarna врезался в дорожное ограждение и перевернулся. Перед аварией полицейский патруль подал мотоциклисту сигнал остановки, но водитель его проигнорировал.