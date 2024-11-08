08.11.2024, 08:00
ФОТО | На шоссе Таллинн-Пярну мотоциклист без прав проигнорировал полицию, врезался в ограждение и перевернулся
Вчера поздно вечером на шоссе Таллинн-Пярну мотоциклист без прав попал в аварию.
В четверг, 7 ноября, в 23:10 произошла авария на 18 км шоссе Таллинн–Пярну–Икла в волости Сауэ в Харьюмаа, где 51-летний мужчина на мотоцикле Husqvarna врезался в дорожное ограждение и перевернулся. Перед аварией полицейский патруль подал мотоциклисту сигнал остановки, но водитель его проигнорировал.
Как сообщает полиция, мотоциклист не имеет водительских прав соответствующей категории.
Пострадавшего доставили в больницу.
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