В Рийгикогу продолжают обсуждать вопрос урезания депутатских компенсаций. Будет ли результат?

„Насколько мне известно, на следующей неделе спикер Рийгикогу вновь планирует созвать совет старейшин, чтобы продолжить обсуждение этой темы“, - сообщил председатель фракции партии Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер в интервью радионовостям ERR.

„До сего времени изменения в порядок использования депутатских компенсаций были советом старейшин внесены на основе консенсуса, то есть, к вопросу были привлечены все фракции, как от коалиции, так и от оппозиции. Я считаю, что цель сама по себе правильная - добиться консенсуса по этому вопросу“, - добавил Сеэдер.

А возможен ли консенсус с учетом нынешних предложений и идей?

„В принципе возможен в том смысле, что хоть и с трудом, и после долгих обсуждений, но и прежде удавалось внести поправки в систему компенсаций даже в период кризиса 2008-2009 годов. Время от времени вносили поправки в порядок их использования, устанавливали ограничения, касающиеся автомобилей, принадлежащих депутатам. ...Тут я оптимист - если есть желание, то на основании консенсуса этот порядок можно изменить“, - ответил Сеэдер.

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