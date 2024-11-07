Таллинн расширит пляжную зону Штромки: появится новое пространство для прогулок, занятий спортом и отдыха

Ландшафтно-архитектурная композиция зеленой зоны Коплиранна вдохновлена морем. Рельеф, который подобно волнам плавно поднимается и опускается, позволяет гармонично вписать в ландшафт променад, скамейки вдоль дороги и различные зоны активного отдыха. Новая сеть дорог охватит маршруты от северной границы пляжа Штрооми до порта Меэрузе, который в перспективе также станет привлекательной жилой средой.

„В зеленой зоне Коплиранна мы планируем с минимальным вмешательством создать современную зону отдыха, которая, с одной стороны, сохранит свое привычный, немного дикий и незавершенный вид, а с другой – предложит возможности для активного отдыха“, – сказал вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере.

Помимо променада, в зеленой зоне планируется обустроить игровые и спортивные площадки, инфраструктуру для зимнего купания (туалеты и кабинки для переодевания), а также площадку для выгула собак. Кроме того, планируется привести в порядок стены имеющихся гаражей, прибрежную платформу, а также высадить деревья. Для обеспечения безопасности предусмотрено общее освещение, установленное в зависимости от потребности. В тех частях променада, где дорожка проходит в непосредственной близости от жилых домов, будут использованы низкие полярные фонари, чтобы избежать светового загрязнения.

„Прибрежный парк Штрооми – очень популярное место для отдыха. Я рада, что в Коплиранна появятся дополнительные возможности, такие как долгожданная площадка для выгула собак, безопасная зона для зимнего купания, туалеты и другая инфраструктура. Без сомнения, это еще больше откроет для горожан прибрежную зону и побудит их проводить время на свежем воздухе“, – сказала старейшина района Пыхья-Таллинн Кюлли Таммур.

С планом расположения и подробным описанием проекта можно ознакомиться на сайте „Зеленая зона Коплиранна (на эстонском языке). Публичная презентация проекта состоится 14 ноября в 17:30 в среде Teams.

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