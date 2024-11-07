Nordica нашла применение 11 своим самолетам. Решение о судьбе авиакомпании отложено

ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance, and Insurance) - это форма аренды, при которой одна авиакомпания предоставляет другой не только самолет, но и экипаж, техническое обслуживание и страховку

Компания Nordica уже подписала или находится на финальной стадии подписания договоров, которые обеспечат работой 11 самолетов. Один из контрактов подписан с SAS.

В летном парке Nordica всего насчитывается 13 самолетов, это означает, что 85% воздушного флота компании уже законтрактовано или это будет сделано в ближайшее время. В зимний период один самолет будет поставлен на техническое обслуживание, а в строю останутся 12.

11 самолетов, на которые заключены или вскоре будут заключены контракты, составляют 92% всего парка, находящегося в эксплуатации. Пяти самолетам определены базы, расположенные поблизости, в таких странах как Дания, Норвегия, Германия или Италия, а шесть самолетов будут работать в более отдаленных регионах — Вьетнам, Западная Африка и Индийский океан.

Как пишет RusERR, правительство ЭР планировало на заседании в четверг, 7 ноября, решить, что делать с государственной авиакомпанией Nordica и компанией Transpordi Varahaldus, которой принадлежат самолеты, однако решение было отложено на неделю, чтобы дать предприятию время найти применение самолетам.

Министр инфраструктуры Владимир Свет сказал изданию, что в течение недели или полутора недель должно стать ясно, что будет с авиакомпанией. Может ли она быть приватизирована или компании придется закрыть.

„Мы будем работать над этим в течение следующей недели, но возможно нам понадобится 10 дней. Я думаю, что ясность в любом случае появится в ноябре“, – сказал Свет.

Министр планирует вновь включить в повестку дня заседания правительства на следующей неделе вопрос о приватизации компаний Transpordi Varahaldus и Nordica.

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