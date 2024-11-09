Зачем вы лишаете меня права голоса на выборах в Эстонии? Ответы на самые эмоциональные вопросы

Буквально через 15 минут после повторной публикации на мой рабочий мэйл стали приходить письма. Обратная связь - это всегда хорошо. Даже если пишут что-то не совсем приятное. Я благодарен всем написавшим: никто из них не отправил меня на вокзал с чемоданом. Более того, часть читателей даже признала, что уважают мою личную позицию и работу, которую делает Delfi. А вот дальше начинались эмоции.

В античное время было выражение Iuppiter iratus ergo nefas, на русский обычно его переводят: „Ты сердишься, Юпитер, значит, ты не прав“. Это означает, что если эмоции - главный аргумент в споре, то рациональных доводов просто не осталось. Гнев - плохой помощник в деле изменения Конституции. А мы подходим к вопросу права голоса чересчур эмоционально.

„Вы как будто не замечаете, что уже почти три года россияне продолжают каждый день убивать украинцев, - начиналось одно из этих писем. - Немного стыдно, не правда ли?“ Не только замечаем, но и рассказываем о том, что творит российская армия, о бомбардировках украинских городов, о пытках, через которые проходят пленные украинцы. Все это ужасно и преступно. Но жители Нарвы или Силламяэ с паспортом РФ на руках не имеют к этому отношения, они просто хотят выбрать депутатов своего горсобрания.

За Путина в Таллинне проголосовали 1833 человека. То есть около 2% живущих тут россиян.

„Многие россияне - за Путина“. Или даже так: „Абсолютно неприемлемы люди, которые отдают свой голос Путину“. Это очень удобный и очень эмоциональный тезис. Но, во-первых, Путин не баллотируется на выборах в Эстонии и не отправляет сюда своих ставленников. Во-вторых, на последних „президентских выборах“ за Путина в Таллинне проголосовали 1833 человека. Из более чем 80 тысяч живущих тут граждан РФ. То есть около 2%. Никакой глобальной поддержки Путина в Эстонии нет.

„Почему россияне считают, что голосование в чужой стране является для них правом?“ Тут всё просто. Потому что это гарантирует Конституция Эстонии.