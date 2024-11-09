Зачем вы лишаете меня права голоса на выборах в Эстонии? Ответы на самые эмоциональные вопросы(1)
Весной 2024 года, когда правящая коалиция только начала обсуждение возможности лишить россиян права голоса на местных выборах, я написал колонку, в которой привел 8 аргументов, почему это вредно, глупо и несвоевременно. Вчера - полгода спустя - мы в RusDelfi и наши коллеги в Eesti Päevaleht эту колонку перепечатали практически слово в слово. Благо, она не потеряла своей актуальности.
Буквально через 15 минут после повторной публикации на мой рабочий мэйл стали приходить письма. Обратная связь - это всегда хорошо. Даже если пишут что-то не совсем приятное. Я благодарен всем написавшим: никто из них не отправил меня на вокзал с чемоданом. Более того, часть читателей даже признала, что уважают мою личную позицию и работу, которую делает Delfi. А вот дальше начинались эмоции.
В античное время было выражение Iuppiter iratus ergo nefas, на русский обычно его переводят: „Ты сердишься, Юпитер, значит, ты не прав“. Это означает, что если эмоции - главный аргумент в споре, то рациональных доводов просто не осталось. Гнев - плохой помощник в деле изменения Конституции. А мы подходим к вопросу права голоса чересчур эмоционально.
„Вы как будто не замечаете, что уже почти три года россияне продолжают каждый день убивать украинцев, - начиналось одно из этих писем. - Немного стыдно, не правда ли?“ Не только замечаем, но и рассказываем о том, что творит российская армия, о бомбардировках украинских городов, о пытках, через которые проходят пленные украинцы. Все это ужасно и преступно. Но жители Нарвы или Силламяэ с паспортом РФ на руках не имеют к этому отношения, они просто хотят выбрать депутатов своего горсобрания.
„Многие россияне - за Путина“. Или даже так: „Абсолютно неприемлемы люди, которые отдают свой голос Путину“. Это очень удобный и очень эмоциональный тезис. Но, во-первых, Путин не баллотируется на выборах в Эстонии и не отправляет сюда своих ставленников. Во-вторых, на последних „президентских выборах“ за Путина в Таллинне проголосовали 1833 человека. Из более чем 80 тысяч живущих тут граждан РФ. То есть около 2%. Никакой глобальной поддержки Путина в Эстонии нет.
„Почему россияне считают, что голосование в чужой стране является для них правом?“ Тут всё просто. Потому что это гарантирует Конституция Эстонии.
„Это мало что изменит, потому что люди с российским гражданством редко голосуют“. В том же Силламяэ более 40% проголосовавших имели российское гражданство, в Нарве - почти треть. Если у этих людей правительство отнимет шанс выбирать муниципальную власть, оно их просто маргинализирует.
Один из читателей предложил нашему правительству задуматься о принятии отказа от российского гражданства в какой-то упрощенной форме, чтобы не заставлять людей приходить в российское посольство (к тому же тем, кто покинул Россию по политическим статьям, там вряд ли удастся отказаться от паспорта), а кто-то предлагает закрывать в таком случае глаза на российское гражданство, ведь люди с двумя паспортами - эстонским и российским - и так живут в Эстонии. Я не юрист. С одной стороны - это позволило бы тысячам жителей Эстонии стать полноценными гражданами страны, в которой они живут. С другой стороны - этот процесс находится в серой зоне, в некоем правовом вакууме, ведь собственное гражданство по рождению Эстония отнять не может, а отнять другое гражданство - не в силах.
Но главная эмоция, на которую упирали читатели - это, конечно, чувство безопасности. Ведь и политики проводят изменение Конституции и лишение граждан РФ права голоса на местных выборах именно под предлогом сделать нашу страну более безопасной. Что ж, процитирую специалиста в данной области, бывшего гендиректора КаПо Арнольда Синисалу, который на прошлой неделе в программе Uudis+ сказал: „Есть ли смысл рассматривать всех людей на основе их гражданства как потенциальных врагов, тем более что статистика показывает, что реально этим правом голоса пользуется относительно мало людей? Если мы заберем право, которым эти люди даже не пользовались, у них неизбежно возникнет ощущение, что их лишили чего-то важного. Возникает и другой вопрос: кто будет заниматься этими живущими в Эстонии людьми, если их лишат избирательного права? Будет ли это обязанностью государства, местных самоуправлений или последствия от озлобленности этих людей придется решать полиции и КаПо? До конца нельзя сказать, какую проблему мы решаем. Или мы решаем одну проблему и создаем дополнительные?“
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