МНЕНИЕ | Зачем вы лишаете меня права голоса на выборах в Эстонии? У меня 8 доказательств, что это глупо, вредно и несвоевременно

Отнимать право голоса у живущих в Эстонии граждан РФ несвоевременно и вредно. И попросту глупо. Почему? На этот вопрос у меня есть сразу 8 вопросов в ответ. И среди них ни одного юридического - говорить о законности готовящегося нормативного акта должны профессионалы. Но даже они не могут прийти к единому мнению.

Через несколько месяцев после начала российского вторжения мы на Delfi запустили видеопроект „Украинцы VS Политики“ и предоставили возможность украинским беженцам напрямую перед камерой пообщаться с министрами, депутатами, работниками таллиннской мэрии. Один из наиболее острых вопросов был таким - можно ли чувствовать себя в безопасности в стране, где процентное соотношение граждан РФ - самое большое в Евросоюзе. Министр культуры Пирет Хартман ответила на этот вопрос однозначно: „Русскоязычные люди, которые живут в Эстонии – они наши люди. Они уже долго здесь жили. Мы не можем сказать „мы“ и „они“. С той поры не прошло и двух лет: Пирет Хартман больше нет в правительстве, а правительственная риторика резко изменилась. Теперь мы по эту сторону границы делим людей на наших и не совсем наших. У последних можно что-то отнять. Более четкий сигнал „мы больше не вместе“ трудно себе представить.