МНЕНИЕ | Зачем вы лишаете меня права голоса на выборах в Эстонии? У меня 8 доказательств, что это глупо, вредно и несвоевременно(41)
Пару недель назад я участвовал в программе телеканала ETV „Импульс“. Несколько экспертов в студии рассуждали о том, почему у живущих в Эстонии граждан РФ нужно непременно отобрать право голоса на местных выборах. Мне же на эстонском языке удалось рассказать свою историю о переезде из России, получении постоянного ВНЖ и разбитых по наводке Кремля окнах моей машины. Но, кажется, даже это не оставит мне права впервые проголосовать в Эстонской республике, пишет главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков.
Отнимать право голоса у живущих в Эстонии граждан РФ несвоевременно и вредно. И попросту глупо. Почему? На этот вопрос у меня есть сразу 8 вопросов в ответ. И среди них ни одного юридического - говорить о законности готовящегося нормативного акта должны профессионалы. Но даже они не могут прийти к единому мнению.