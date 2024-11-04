Граждане Эстонии против Эстонии. Для устранения серьезной угрозы безопасности не хватает политической воли(10)
За восточной границей Эстонии проживает около 10 000 человек, которые могут свободно въезжать и выезжать из Эстонии. Проверить, что стоит за их действиями, невозможно.
Некоторые из них совершили преступления здесь или в других странах Европы.
Почему не положат конец их свободному передвижению? Это юридически и политически деликатный вопрос.
Еще совсем недавно они занимались мелкими противоправными деяниями: контрабандой сигарет, доставкой нелегалов к границе или обманом фирм по выдаче быстрых кредитов, получали деньги и исчезали с концами. Теперь мы имеем дело не с мелкими нарушителями. Приезжающие в Эстонию с недобрыми намерениями, как правило, имеют высшее образование, прошли специальную подготовку в российской армии. Нападения в Эстонии или в Европе они совершают не просто так, их снабжают списками. Приезжают они официально, легально и без всякого труда. Потому что при пересечении границы предъявляют эстонский паспорт, пишет издание LP/Eesti Päevaleht.
Когда в начале этого года сотрудники Полиции безопасности вышли на след очередного негодяя, они уже знали, что у группы лиц, в которую входило более десяти человек, были большие планы. И кое-что они уже успели осуществить.