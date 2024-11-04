Граждане Эстонии против Эстонии. Для устранения серьезной угрозы безопасности не хватает политической воли

Когда в начале этого года сотрудники Полиции безопасности вышли на след очередного негодяя, они уже знали, что у группы лиц, в которую входило более десяти человек, были большие планы. И кое-что они уже успели осуществить.

В одну из ночей, разыскав автомобиль министра внутренних дел, разбили стекла. Через несколько часов то же самое сделали с машиной главного редактора русскоязычного портала Delfi. В поселке Синимяэ облили красной краской памятник, нарисовав на его обратной стороне черную свастику и почему-то красным букву „X“. В алфавите много букв, а изобретательных способов надругательства еще больше, но вандалы не стали заморачиваться. Кто-то из них приехал из России, на родине они, не имея ни образования, ни работы, ни амбиций, чем только не занимались, стремясь удержаться на плаву. Если к ним обращались через социальные сети или иным способом какие-то российские спецслужбы, они, вероятно, недолго сопротивлялись - если сопротивлялись вообще.