Новости Эстонии
04.11.2024, 07:00

Граждане Эстонии против Эстонии. Для устранения серьезной угрозы безопасности не хватает политической воли

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  • За восточной границей Эстонии проживает около 10 000 человек, которые могут свободно въезжать и выезжать из Эстонии. Проверить, что стоит за их действиями, невозможно.

  • Некоторые из них совершили преступления здесь или в других странах Европы.

  • Почему не положат конец их свободному передвижению? Это юридически и политически деликатный вопрос.

ФОТО: Mariliis Tarja | Delfi Meedia

Еще совсем недавно они занимались мелкими противоправными деяниями: контрабандой сигарет, доставкой нелегалов к границе или обманом фирм по выдаче быстрых кредитов, получали деньги и исчезали с концами. Теперь мы имеем дело не с мелкими нарушителями. Приезжающие в Эстонию с недобрыми намерениями, как правило, имеют высшее образование, прошли специальную подготовку в российской армии. Нападения в Эстонии или в Европе они совершают не просто так, их снабжают списками. Приезжают они официально, легально и без всякого труда. Потому что при пересечении границы предъявляют эстонский паспорт, пишет издание LP/Eesti Päevaleht.

Когда в начале этого года сотрудники Полиции безопасности вышли на след очередного негодяя, они уже знали, что у группы лиц, в которую входило более десяти человек, были большие планы. И кое-что они уже успели осуществить.

В одну из ночей, разыскав автомобиль министра внутренних дел, разбили стекла. Через несколько часов то же самое сделали с машиной главного редактора русскоязычного портала Delfi. В поселке Синимяэ облили красной краской памятник, нарисовав на его обратной стороне черную свастику и почему-то красным букву „X“. В алфавите много букв, а изобретательных способов надругательства еще больше, но вандалы не стали заморачиваться. Кто-то из них приехал из России, на родине они, не имея ни образования, ни работы, ни амбиций, чем только не занимались, стремясь удержаться на плаву. Если к ним обращались через социальные сети или иным способом какие-то российские спецслужбы, они, вероятно, недолго сопротивлялись - если сопротивлялись вообще.

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