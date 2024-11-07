07.11.2024, 16:29
Михал: Эстония будет делать все, чтобы Украина могла заставить Россию вести переговоры, а не наоборот
ФОТО: | Delfi Meedia
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал в преддверии саммита Европейского политического сообщества, который начинается сегодня в Будапеште, дал интервью Bloomberg, где и поделился своим видением того, как избрание Дональда Трампа президентом США повлияет на отношения между Европейским союзом и США и войну в Украине.
Михал отметил, что для Эстонии Соединенные Штаты всегда были „лучшим союзником в плане политики и ценностей, в дипломатии, в плане обороны и безопасности“. По его мнению, такое положение дел останется и при новой администрации. И если возвращение Трампа заставит европейцев „работать немного усерднее, это неплохо“, как и то, что в первый срок Трампа Европа начала больше инвестировать в оборону.
Уже заказано?