Михал: Эстония будет делать все, чтобы Украина могла заставить Россию вести переговоры, а не наоборот

Михал отметил, что для Эстонии Соединенные Штаты всегда были „лучшим союзником в плане политики и ценностей, в дипломатии, в плане обороны и безопасности“. По его мнению, такое положение дел останется и при новой администрации. И если возвращение Трампа заставит европейцев „работать немного усерднее, это неплохо“, как и то, что в первый срок Трампа Европа начала больше инвестировать в оборону.

Отвечая на вопрос по поводу сделанного во время предвыборной кампании обещания Трампа „закончить войну в Украине в течение 24 часов после избрания“ Михаил сказал, что позиция Европы остается прежней: никаких переговоров об Украины без Украины. Если план Трампа будет означать помощь Украине, чтобы та победила, скажем, используя план победы президента Украины Зеленского, чтобы Россия вынуждена была вести переговоры с такой позиции, то, вероятно, „Европа скажет, что это приемлемый план“. Ключевыми остаются пункты о неприемлемости изменения границ с помощью силы, выплаты репараций для восстановления Украины Россией, а не европейскими или американскими налогоплательщиками. И юридическая ответственность российских официальных лиц перед трибуналом за агрессию.