Полиция ищет мужчину, совершившего жестокое нападение на человека

Нападавший сбежал с места происшествия. Полиция проводит активную работу по установлению местонахождения злоумышленника. К его поиску привлечена и служебная собака.

Приметы нападавшего: рост около 180 см, длинные седые волосы, небольшая бородка, при ходьбе хромает. На нем была черная вязаная шапка и темная с капюшоном парка, длиной до колен. На ногах — темно-серые брюки и светлые кроссовки. С собой был пластиковый пакет торговой сети LIDL.

Если у вас есть информация, которая может помочь установить личность мужчины, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.

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