Поиск дал результат: полиция установила личность и задержала мужчину, совершившего жестокое нападение на человека

Нападавший сбежал с места происшествия. Полиция сразу же начала активную работу по установлению личности и местонахождения злоумышленника, а также обратилась за помощью к населению. К поиску мужчины была привлечена и служебная собака.

В половине шестого вечера полиция сообщила, что в результате оперативных мероприятий совершивший нападение мужчина был задержан и доставлен в отделение полиции.

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