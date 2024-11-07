07.11.2024, 16:01
Поиск дал результат: полиция установила личность и задержала мужчину, совершившего жестокое нападение на человека(8)
ФОТО: Delfi
В четверг в первой половине дня в Йыхви перед многоквартирным домом на Пуру теэ один мужчина напал с использованием острого предмета на другого мужчину, который получил травму и был доставлен в больницу.
Нападавший сбежал с места происшествия. Полиция сразу же начала активную работу по установлению личности и местонахождения злоумышленника, а также обратилась за помощью к населению. К поиску мужчины была привлечена и служебная собака.
В половине шестого вечера полиция сообщила, что в результате оперативных мероприятий совершивший нападение мужчина был задержан и доставлен в отделение полиции.
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