Пропавший в прошлом месяце молодой мужчина найден мертвым

Последний раз родственники общались с Хенри в конце октября. С тех пор было неизвестно, где и с кем находится мужчина. Были проверены как место его жительства в Раквере, так и адреса родственников и возможные места пребывания, но безрезультатно. Сообщалось, что по одной из версий, мужчина может передвигаться на микроавтобусе Ford Transit темно-синего цвета.