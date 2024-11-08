Пропавший в прошлом месяце молодой мужчина найден мертвым
В четверг, 7 ноября, полиция просила помощи в установлении местонахождения 33-ленего Хенри, который в конце прошлого месяца ушел из дома и местонахождение которого было неизвестно.
Последний раз родственники общались с Хенри в конце октября. С тех пор было неизвестно, где и с кем находится мужчина. Были проверены как место его жительства в Раквере, так и адреса родственников и возможные места пребывания, но безрезультатно. Сообщалось, что по одной из версий, мужчина может передвигаться на микроавтобусе Ford Transit темно-синего цвета.
В пятницу пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что, к сожалению, Хенри нашли сегодня после полудня в волости Винни мертвым. Нет оснований подозревать, что причиной смерти мужчины стало преступление.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.