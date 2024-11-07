Полиция просит помощи в поисках пропавшего в прошлом месяце мужчины

Последний раз родственники общались с Хенри в конце октября. С тех пор неизвестно, где и с кем находится мужчина. На сегодняшний день проверены как место его жительства в Раквере, так и адреса родственников и возможные места пребывания, но, к сожалению, безрезультатно. По одной из версий, мужчина может передвигаться на микроавтобусе Ford Transit темно-синего цвета.