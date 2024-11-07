Полиция просит помощи в поисках пропавшего в прошлом месяце мужчины
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 33-ленего Хенри, который в конце прошлого месяца ушел из дома и местонахождение которого до сих пор неизвестно.
Последний раз родственники общались с Хенри в конце октября. С тех пор неизвестно, где и с кем находится мужчина. На сегодняшний день проверены как место его жительства в Раквере, так и адреса родственников и возможные места пребывания, но, к сожалению, безрезультатно. По одной из версий, мужчина может передвигаться на микроавтобусе Ford Transit темно-синего цвета.
Рост Хенри 180 см, телосложение среднее, волосы темные.
Полиция просит всех, кто видел или слышал что-либо об этом человеке в последнюю неделю, сообщить об этом по номеру 112.
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