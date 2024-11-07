ВИДЕО | Лаури Ляэнеметс об изменении Конституции: у некоторых членов EKRE поджилки затряслись

Как отметил председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс, предложение их партии о том, что желающие участвовать в выборах иностранцы должны будут сами зарегистрироваться в качестве избирателя, не снимается с повестки дня. Но пока еще не решено, как именно это может быть оформлено.