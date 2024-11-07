Новости Эстонии
07.11.2024, 19:43

ВИДЕО | Лаури Ляэнеметс об изменении Конституции: у некоторых членов EKRE поджилки затряслись

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Сегодня в Рийгикогу передан законопроект правящей коалиции о внесении в срочном порядке изменений в Конституцию ЭР, чтобы лишить постоянно проживающих в Эстонии граждан России и Беларуси права голоса на муниципальных выборах.

Как отметил председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс, предложение их партии о том, что желающие участвовать в выборах иностранцы должны будут сами зарегистрироваться в качестве избирателя, не снимается с повестки дня. Но пока еще не решено, как именно это может быть оформлено.

Как известно, социал-демократы отказались от своей прежней позиции, согласно которой в конституцию вообще не следует вносить изменения, а граждане третьих стран должны иметь обладать избирательным правом. Сегодня Ляэнеметс еще раз повторил, что это был компромисс.

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