07.11.2024, 19:43
ВИДЕО | Лаури Ляэнеметс об изменении Конституции: у некоторых членов EKRE поджилки затряслись(10)
Сегодня в Рийгикогу передан законопроект правящей коалиции о внесении в срочном порядке изменений в Конституцию ЭР, чтобы лишить постоянно проживающих в Эстонии граждан России и Беларуси права голоса на муниципальных выборах.
Как отметил председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс, предложение их партии о том, что желающие участвовать в выборах иностранцы должны будут сами зарегистрироваться в качестве избирателя, не снимается с повестки дня. Но пока еще не решено, как именно это может быть оформлено.
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