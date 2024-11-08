Новый Закон о кладбищах даст больше прав местным самоуправлениям

Действующий Закон о кладбищах был принят в 2012 году и не претерпел с тех пор существенных изменений. Однако Кульп приводит три категории правоотношений, которые нуждаются в поправках или отдельном регулировании.

„Во-первых, регуляции требуют отношения между причастными к похоронам лицами — прежде всего при распределении между близкими участков для могил“, - начинает перечень Кульп. Он объясняет, что если близкие не могут между собой достигнуть договоренности, кто должен быть на участке похоронен или кто должен перенять договор об использовании участка, то сейчас от закона для разрешения таких ситуаций толку мало.