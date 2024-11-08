08.11.2024, 12:15
Новый Закон о кладбищах даст больше прав местным самоуправлениям
ФОТО: | Delfi Meedia
„Культура захоронения — очень традиционна и зависит от местных обычаев и традиций. Мы бы хотели предоставить местным самоуправлениям больше свободы в установлении различных условий, чтобы регулировать ситуацию на местах“, - подчеркивает начальник правового отдела Министерства регионального развития и сельского хозяйства Мартин Кульп.
Действующий Закон о кладбищах был принят в 2012 году и не претерпел с тех пор существенных изменений. Однако Кульп приводит три категории правоотношений, которые нуждаются в поправках или отдельном регулировании.
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