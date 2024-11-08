Новости Эстонии
08.11.2024, 12:15

Новый Закон о кладбищах даст больше прав местным самоуправлениям

 
Кладбище. Иллюстративный снимок
Кладбище. Иллюстративный снимок
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

„Культура захоронения — очень традиционна и зависит от местных обычаев и традиций. Мы бы хотели предоставить местным самоуправлениям больше свободы в установлении различных условий, чтобы регулировать ситуацию на местах“, - подчеркивает начальник правового отдела Министерства регионального развития и сельского хозяйства Мартин Кульп.

Действующий Закон о кладбищах был принят в 2012 году и не претерпел с тех пор существенных изменений. Однако Кульп приводит три категории правоотношений, которые нуждаются в поправках или отдельном регулировании.

„Во-первых, регуляции требуют отношения между причастными к похоронам лицами — прежде всего при распределении между близкими участков для могил“, - начинает перечень Кульп. Он объясняет, что если близкие не могут между собой достигнуть договоренности, кто должен быть на участке похоронен или кто должен перенять договор об использовании участка, то сейчас от закона для разрешения таких ситуаций толку мало.

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