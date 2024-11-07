Полиция ищет пропавшего 11-летнего мальчика

Близкие начали поиски мальчика сперва своими силами, обойдя всевозможные места, где ребенок мог бы проводить время. Пообщались также с друзьями и знакомыми мальчика, но и они не знают, где мог бы быть Алекс-Сандер. Вдобавок полиция связалась со школьным коллективом, чтобы узнать о поведении и передвижениях ребенка в последнее время. Его поиски продолжаются.

Рост Алекса-Сандера - 150 см. У него короткие русые волосы. Он одет в серо-черную куртку, синие джинсы и коричневые сапоги. На голове у него серая шапка и на руках зеленые варежки. Мальчик передвигается на синем велосипеде, шлема у него нет.

Полиция просит всех, кто где-либо видел Алекса-Сандера или знает о его местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

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