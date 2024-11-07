07.11.2024, 12:10
В Кохтла-Ярве мужчина напал на полицейского
ФОТО: | Delfi Meedia
Во вторник в Кохтла-Ярве мужчина применил физическое насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов.
Вечером 5 ноября в городе Кохтла-Ярве в Ида-Вирумаа 26-летний мужчина ударил полицейского, находившегося при исполнении.
Мужчину задержали, а полицейский обратился в травмпункт для получения первой помощи.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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