ЧП и криминал
07.11.2024, 12:10

В Кохтла-Ярве мужчина напал на полицейского

 
Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Во вторник в Кохтла-Ярве мужчина применил физическое насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов.

Вечером 5 ноября в городе Кохтла-Ярве в Ида-Вирумаа 26-летний мужчина ударил полицейского, находившегося при исполнении.

Мужчину задержали, а полицейский обратился в травмпункт для получения первой помощи.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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